Baby født knap fire måneder for tidligt: 'Hun lignede en rød alien'

Det er ikke usædvanligt, at en fødsel kan forekomme tidligere end terminsdatoen.

Til gengæld er en fødsel i uge 23 af graviditeten højst usædvanlig.

For 22-årige Cheri Price var fødslen af hendes datter Hailie, da også ved at blive stoppet, før den overhovedet var kommet i gang.

Det fortæller hun til Daily Mail, hvor hun også afslører, at hun var nødt til at rejse knap 500 kilometer for at forsøge at give datteren en chance for at overleve.

På den engelske ø Isle of Wight, hvor Cheri og faren til barnet Tim bor, ville babyen nemlig være blevet stemplet som 'en sen abort'.

Lignede en alien

I stedet rejste familien først til Darlington og efterfølgende til James Cook University Hospital i Middlesbrough.

Her blev Haillie født 23. januar - næsten fire måneder for tidligt.

Da hun kom ud, vejede hun blot et halvt kilo.

Først 18 dage efter fødslen fik Cheri lov at holde sin datter for første gang.

- Det lyder slemt, men da Haillie blev født, lignede hun en rød alien, siger mor Cheri.

- Hun var stadig på fosterstadiet, og hun lignede på ingen måde en almindelig baby - vi kunne ikke fatte, at der var en chance for, at hun ville overleve.

- Vi måtte slet ikke røre hende det første stykke tid. Man kunne se alle årene i hendes hjerne igennem den røde hud.

Halillie som hun så ud, da hun lige var blevet født. Foto: Ritzau Scanpix

Har det godt i dag

Selvom at familien efterfølgende har tilbragt adskillige timer på hospitaler, er Haillie nu hjemme, og har det efter omstændighederne godt.

- Jeg er så stolt af Haillie. Alt det hun og vi har været igennem, var forfærdeligt. Der har været så mange tidspunkter, hvor vi troede, at vi ville miste hende, siger Cheri.

I stedet håber hun nu, at man næste år kan komme på ferie.

- Næste år kan min mand forhåbentlig forkæle mig et andet sted end på et hospital, afslutter den lykkelige mor.