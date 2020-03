Baby født med coronavirus

Sundhedsstyrelsen: Så farligt er det

Ifølge Sundhedsstyrelsen er børn ikke i samme fare som ældre voksne, hvis de bliver smittet.

'Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom, hvis de smittes med den ny coronavirus,' skriver styrelsen i sin guide.

'Der er på nuværende tidspunkt heller ikke rapporteret om, at børn med kroniske sygdomme får mere alvorlig sygdom. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler vi dog, at børn der lider af moderat eller svært kronisk sygdom, også betragtes som værende i særlig risiko.'

'Børn kan også være smittespredere, hvis de bliver syge, og vi anbefaler, at man hjælper sine børn med at overholde de generelle hygiejneråd, så smittespredning begrænses.'

Holder øje med gravide

Når der gælder gravide, mener styrelsen ikke, at de er ekstra i fare i forhold til smitten. Alligevel tages der særlige forholdsregler over for dem i Danmark:

'Selv om det ikke ser ud til, at gravide har særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom ift. den ny coronavirus betragtes gravide også som en værende i særlig risiko ud fra et forsigtighedsprincip.'

'Det skyldes, at man ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx influenza.'

Få råd til hvordan man som gravid passer bedst muligt på sig selv her.