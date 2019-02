Baby forladt i tog: Far skulle ryge

En far måtte virkelig have fart på, efter at toget med hans baby ombord kørte fra ham på perronen

En tog-tur udviklede sig hurtigt meget dramatisk for en far i Ohio.

Manden havde netop sat sin baby i toget, da han besluttede sig for, at han nok godt kunne nå en cigaret, inden toget skulle køre.

Pludselig lukkede døren dog, og toget begyndte at køre.

Meget dramatiske optagelser fra stedet viser, hvordan faderen pludselig går i panik, da det går op for ham, at han ikke kan nå ind i toget igen.

En medpassager prøvede at få kontakt til manden og løb hen til døren, men faderen, der stod og røg, kunne ikke få døren op i tide.

Passageren var dog kvik på fødderne og fik fat i lokomotivføreren, der fik toget til at vende tilbage til perronen så far og barn kunne genforenes.

Anklaget for truende adfærd

Ifølge en politirapport blev faren dog anklaget for at have været truende over for den kvindelige lokomotivfører, men hendes anklage blev ikke bakket op af selskabet Regional Transit Authority. Det berettede Cleveland 19 News.

På videoen ses det tydeligt, at faren går ind med babyen i en lift og lader babyen være alene på et sæde, inden han går ud af toget.

Udenfor bliver han set ryge en cigaret, inden medpassageren prøver at få hans opmærksomhed.

Firmaet bag togene har udtalt at hverken babyen eller andre passagerer var i fare, da hændelsen fandt sted.

Flere brugere på de sociale medier har anklaget faren for at være uansvarlig og spørger, hvordan en cigaret kan være vigtig nok til at forlade sin baby for.