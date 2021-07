Baby reddet fra brændende bygning

I stueetagen var butikkerne blevet plyndret for alt og sat i brand.

Men længere oppe i bygningen, der ligger i den sydafrikanske storby Durban, befandt flere børn og voksne sig, der måtte undslippe flammerne via taget.

Videoer fra stedet, der er blevet delt på sociale medier, viser, hvordan flere børn blev evakueret, og en mor måtte kaste sin baby ud af et vindue, hvorefter den blev kastet ned fra et tag.

Babyen blev kastet først fra et vindue og så fra et tag, efter oprører havde plyndret butikker og sat ild til bygningen. Foto fra video via Reuters/Scanpix

Genforenet

Ifølge BBC, der var til stede under episoden, blev moderen genforenet med sit barn, efter det var blevet grebet af en forsamling mennesker på gaden, men hun var for oprevet til at udtale sig til mediet.

Durban ligger i provinsen KwaZulu-Natal, hvor optøjerne begyndte allerede i sidste uge efter landets tidligere præsident Jacob Zuma blev idømt 15 måneders fængsel.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan urolighederne har spredt sig til flere dele af landet, særligt de sydafrikanske townships, hvor mange af de fattigste borgere bor.

Både politi og militær er rykket på gaden for få situationen under kontrol, men oprørerne fortsætter med at storme og plyndre supermarkeder og indkøbscentre.

Sitautionen i Sydafrika har udviklet sig til det rene kaos

Præsident fordømmer oprørere

Tirsdag aften var det officielle dødstal på mindst 75 mennesker, mens der var mere end 1200 anholdte. Tallene forventes at være markant højere i dag, onsdag.

Landets nuværende præsident, Cyril Ramaphosa, fordømte mandag aften oprørernes metoder i en tv-transmitteret tale.

- Vi oplever en opportunistisk form for kriminalitet, hvor folk tilskynder til vold for at dække over plyndringer og tyveri, sagde han.