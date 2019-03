Baby smittet med mæslinger

1.

I 1998 skrev den britiske forsker Andrew Wakefield en artikel i den højt ansete videnskabelige tidsskrift 'Lancet', hvor han viste en forbindelse mellem MFR-vaccinen og autisme. Hans forskning er dog siden blevet trukket tilbage, fordi den var forfalsket og fabrikeret. I 2010 blev Andrew Wakefield endda dømt uredelig, mistede sin lægeautorisation, og Lancet trak artiklen tilbage.

Alligevel skaber Wakefields forskning stadig i dag en bekymring om, at mæslinge-vaccinen skulle øge risikoen for senere at udvikle autisme.

2.

At MFR-vaccinen skulle indeholde kviksølv er også et myte, der gentagende gange er blevet afkræftet.

Myten er opstået, fordi man tidligere har brugt det mikrobedræbende molekyle 'thiomersal', der indeholder ethylkviksølv. Det blev dog fjernet globalt fra vacciner i 1990'erne og i Danmark i 1992. Det findes derfor ikke i MFR-vaccinen

3.

En tredje myte er, at en sygdom som mæslinger gør immunsystemet stærkere – og at man ved at give vaccinen ikke lader immunsystemet udvikle sig naturligt.

MFR-vaccinen er levende, svækkede celler, der bliver sprøjtet ind i kroppen. Kroppens immunsystem er allerede i overtal, når cellerne kommer ind, og derfor bliver man ikke syg af vaccinen. Forskning har vist, at immunforsvaret derimod endnu stærkere af vaccination.

2018 fik unge hollændere efter lodtrækning enten BCG-vaccine mod tuberkulose eller saltvand uden virkning.

Fire uger efter blev alle deltagerne udfordret med gul feber-virus, som intet har med tuberkulose at gøre.

Studiet afslørede, at de vaccinerede nogle uger senere havde væsentligt mindre virus fra gul feber i blodet, end kontrolgruppen der fik saltvand.