Babyboom blandt ulve i Danmark - mindst tre par har født

Mindst tre ulvepar har født hvalpe i 2023. Det konstaterer forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, der overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Forskerne vurderer, at der er født hvalpe i Skjernreviret i Vestjylland, Oksbølreviret i Sydvestjylland og i Hovborgreviret i det sydlige Midtjylland.

Det skyldes, at der er taget billeder og optagelser af diegivende hunulve, hvilket betragtes som dokumentation for, at der er født hvalpe.

I Hovborgreviret er der observeret mindst otte hvalpe, der vurderes at være født i begyndelsen af maj. Det er tredje år i træk, at ulveparret her får unger. I 2022 fik parret mindst seks unger, mens det i 2021 fik mindst fire.

Det er endnu for tidligt at angive det præcise antal hvalpe, før der foreligger flere optagelser eller observationer, fremgår det af pressemeddelelsen.

De optagelser, der er gjort af hvalpene i Hovborgreviret, er i den del af reviret, hvor offentlighedens adgang er midlertidigt begrænset, hvilken den netop er af hensyn til de ynglende ulve.

Der er tale om et område i Klelund Plantage, der til og med 1. oktober 2023 er midlertidigt lukket for offentlig færdsel. Området er markeret med skilte og oplysningstavler.

Også i Skjernreviret er der begrænset adgang. Ulvefamiliens aktivitetsområde er nemlig centreret i det militære øvelsesområde på Borris Skydeterræn, hvorfor adgangen til terrænet er omfattet af en række betingelser.

Blandt andet skal militære afspærringer respekteres, mens der ved indkørslerne til skydeterrænet findes informationsstandere med adgangstider.

På dage, hvor militæret ikke træner, er der åbent for publikum fra klokken 08.00 om morgenen og til solnedgang. Færdsel er kun tilladt på specifikke navngivne veje.

Forskerne, der overvåger ulve, har vurderet, at der ved udgangen af 2022 var 29 ulve i Danmark.