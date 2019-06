Babytallerken tilbagekaldes: Uegnet til kontakt med fødevarer

Selskabet Done By Deer A/S tilbagekalder deres babytallerken 'Yummy' med motivet 'Happy Dots'.

Det skyldes, at der er konstateret for høj migration af melamin i tallerkenen. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Styrelsen oplyser, at når melamin afgives i en mængde over den tilladte grænse, betyder det, at produktet ikke er egnet til at komme i kontakt med fødevarer.

Tallerkenen er solgt fra januar til april i år.

BabySam, Butik Unik, Børnenes Kartel, Done by Deer A/S, Engby Barnevogne, Illums Bolighus, Invi2, Kære Børn, Salling, Tinsoldat.dk, Ønskebørn, Kids-World.dk.

Tallerkenen har varenummer 10542 og batchnummer 108950918, som står på bagsiden af tallerkenen.