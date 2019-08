Bad om fri da hendes hund døde - så blev hun fyret

Emma McNulty mistede sin bedste ven gennem 14 år, men hun kunne ikke få fri fra sit arbejde hos en lokal sandwich-café.

Derfor blev hun væk fra vagten for at sørge, men det resulterede i en fyreseddel i stedet.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Glasgow Live og BBC.

- I stedet for at vise den omsorg og sympati, som de beskrev i kontrakten, så fik jeg en mængde af ulækre beskeder og blev fortalt, at jeg skulle finde en til at tage vagten, fordi der ikke er tilladt nogen sørge-tid for kæledyr.

- Millie var 14 og jeg er 18 år, så jeg kan ikke huske en tid, hvor hun ikke var en del af mit liv, fortæller hun.

18-årige Emma McNulty fra Baillieston i Skotland har derfor startet en underskriftindsamling, som skal give ret til at tage fri på sørge-dage, hvis man mister et kæledyr.

På blot få dage nåede hun målet på 10.000 underskrifter, og indsamlingen er senere blevet opdateret til at have et mål på 15.000 underskrifter.

Millie havde stort set været en del af hele Emma McNultys liv. Privatfoto.

Hunden blev syg lørdag aften, og søndag blev de nødt til at aflive den. Da McNulty skrev til sin chef for at få fri, blev hun bedt om at finde en anden til at tage hendes vagt.

Det kunne hun ikke, og da hun fortalte chefen dette, blev hun bedt om ikke at møde op igen resten af ugen. Senere samme dag blev hun fyret, fortæller hun.

- Hun var et værdifuldt familiemedlem og en ven, jeg voksede op med hende og udviklede et tæt forhold, som kun voksede hver dag.

- Det er på tide at virksomheder anerkender dette og giver ansatte den tid, de har brug for til at sørge, uden at skulle frygte for at miste deres job, siger Emma McNulty.