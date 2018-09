Badehuse i Nordjylland: - De ligger spredt som legoklodser

- De ligger som legoklodser: Nogle af dem ligger på siden, andre har fået rykket taget af og et enkelt står midt på stranden i nedkørslen.

Sådan beskriver Ekstra Bladets mand på stranden ved Blokhus i Vendsyssel, de badehuse der normalt står maleriske på rad og række.

- Nogle af badehusene er fløjet over 50 meter hen over en bæk, der løber fra byen, siger han.

Husene står på selve stranden, og da Ekstra Bladets reportere var på stedet fredag ved 19-tiden, hvor vindretningen gik på langs med stranden, slog bølgerne allerede ind under de små idylliske og i mange tilfælde gamle træhuse.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Aldrig set noget lignende

Her til morgen har flere måbende borgere bevæget sig ned til stranden for at se, hvad der er sket.

Én af dem er Thomas Christiansen, der har fundet læ fra den kraftige vind. Hans familie ejer et af badehusene, og da han hørte om, hvad der var sket, skyndte han sig ned på stranden.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg er meget ked af det. Vores hus er sunket en del ned i sandet.

- For det ikke skal være løgn, har min far lige sat det i stand, siger Thomas Christiansen, der selv bor 15 kilometer fra området og lever af et leje sommerhuse ud.

Han fortæller, at der ifølge hans skøn står 20-25 badehuse tilbage, ud af de normalt 46, og at vandet står helt oppe til klitterne.

- Badehusene er kastet godt og grundigt rundt, og nogle står nærmest nede i byen, siger han.

Forældrene, der bor i Blokhus, er ikke hjemme lige nu, så Thomas Christiansen må nu ringe og overbringe dem den kedelige nyhed.

- Så kan vi jo starte forfra med renoveringen, siger han.

Han vil nu forsøge at få fat i en vognmand, der kan få slæbt badehuset væk fra stranden.

Thomas Christiansen var i bageren, da han hørte at badehusene var blæst væk. Hans forældre ejer et badehus, der har været i familien i over 40 år.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Stormen Knud

I går mødte Ekstra Bladet reporter et ægtepar, der havde vovet sig ned på stranden.

Parret Gitte Hansen og Bo Jacobsen fra Vojens var var allerede i går bekymrede for de idylliske badehuse.

- De er så smukke, men lige nu ser det ud som om, de går nogle hårde timer i møde, lød det fra parret.

Og det fik de ret i.

Husene på stranden ved Blokhus går typisk i arv, og folk står i kø for at få lov at købe et af dem. Badehusene plejer at blive fjernet efter badesæsonen 1. oktober, men i år kom stormen Knud dem i forkøbet.

DMI varslede tidligere, at stormen Knud var svækket og ligger over det mellemste Sverige.

Dagen derpå - #Knud er svækket og ligger over mellemste Sverige. Så vi får en kølig lørdag med en del byger. Blæsende - især når der passerer byger pic.twitter.com/zUff0pY8bT — DMI (@dmidk) 22. september 2018

