Badevejr i pinsen: Fem grader varmere end normalt

Den forlængede weekend, som pinsen for mange byder på, bliver en sommerlig en af slagsen.

Særligt søndag og mandag står den på sol og varme og op mod 23 grader, siger vagthavende meteorolog ved DMI, Martin Lindberg, til Ekstra Bladet.

Vinden bliver mere svag end svalende, men til gengæld er der rig mulighed for at blive kølet af med en tur i vandet - uden at få kuldechok.

Badevandet er nemlig fem gradere varmere, end det plejer at være på denne tid af året, lyder det fra vejrmanden.

Ved Holbæk er der målt 19,6, mens Limfjorden er tæt på 20 grader varm.

- I Kattegat og Øresund har vi foretaget målinger på 15-16 grader. Men det er varmere ved kysterne - i Roskilde og Isefjorden flere grader.

20 grader varmt vand

- Og det bliver ved, for vinden ikke kraftig. Senere på måneden kommer der mere vind, og temperaturen vil dykke lidt, siger Martin Lindberg.

Skal du have lidt arbejde fra hånden i weekenden er det en god idé at få det ordnet fredag og eller lørdag.

- Temperaturen falder en anelse fredag og lørdag, hvor det bliver 17-22 grader varmt. Der kan komme enkelte byger - især fredag, men også lørdag, siger Martin Lindberg, som alligevel kalder det pænt vejr med nogen eller en del sol.

Han ser også god mulighed for at se pinsesolen danse mellem søndag og mandag.

- Det bliver næsten klart om natten mellem søndag og mandag. Hvis der er skyer mandag morgen er det meget tynde skyer, lyder det fra meteorologen, som også lover godt vejr efter pinse.

Lovende sommer

- Det fortsætter med stort set tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen langsomt går opad, og vi kan komme op på 25 grader igen i næste uge.

Efter en exceptionelt dårlig dansk sommer i fjor er der i øvrigt godt håb for 2018.

- Det ser lovende ud, når vi ser på de lange prognoser, selv om vi selvfølgelig aldrig helt kan afvise, at der kan komme perioder med ustabilt vejr.