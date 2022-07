Badning frarådes i denne sø

Den populære badedestination, Esrum sø, oplever så stor en forekomst af alger, at Fredensborg Kommune nu fraråder badning i søen

Badegæster, dykkere og svømmere plejer at blive nedkølet i Esrum sø, men denne sommer bliver det ikke muligt.

De høje temperaturer får nu konsekvenser for vandkvaliteten, da der ophober sig alger i søen, og det får nu Fredensborg Kommune til at fraråde badning.

Det skriver kommunen på deres hjemmeside.

- Der er en stor mængde alger i Esrum Sø langs søbredden, og kommunen fraråder derfor badning i søen, skriver Fredensborg Kommune.

Man kan genkende algerne ved, at de viser sig som grønne eller grågule bræmmer på vandoverfladen, og det kan ligne maling.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at kommunen fraråder badning i Esrum Sø. I 2009 og 2018 var søen også plaget af alger, der betød, at søen måtte lukkes for badning.

Alger ophobes typisk i søer i juli og august, hvor vandet er varmt. Det kan være sundhedsskadeligt at bade i en sø, hvor der er mange alger, og det kan være svært at spotte, hvornår mængden af alger er farlig.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse lavet et par gode algeråd.

