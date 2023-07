Badning frarådes ved populær strand

Den danske sommer har i de seneste par dage budt på vådt og gråt vejr, og det har nu fået konsekvenser for aarhusiansk badestrand.

De store vandmængder har nemlig betydet, at det røde flag er blevet hejst ved Varna syd for Aarhus.

Derfor har myndighederne nu frarådet badning ved stranden.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

- Regnen har betydet, at der kan være en risiko for et forhøjet bakterieniveau, siger Annemette Sørensen, der er biolog i Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune til mediet.

Søndag faldt der over 20 millimeter regn, som betød, at vandkvaliteten blev forringet efter udledning af spildevand.