Bæredygtig Happy Meal: Drop legetøjet

Det lille stykke legetøj i en Happy Meal fra McDonald's har altid bragt stor glæde hos børn.

Nu vil McDonald's gøre deres børnemenu mere bæredygtig ved at reducere mængden af plastik i legetøjet med omkring 90 procent.

Det skriver McDonald's i en pressemeddelelse. Her fortæller burgerkæden, at de har en ambition om, at ethvert stykke legetøj i en happy meal skal være bæredygtigt produceret af enten mere vedvarende, genanvendte eller bio-baserede materialer fra udgangen af 2025.

Bør helt droppe legetøj

Ifølge Mikael Madsen, der er projektleder ved den grønne tænketank Concito, bør McDonalds dog tage langt mere drastiske midler i brug.

- Det er lidt vildt overhovedet at kalde det bæredygtigt, når det er et udtryk for et overforbrug i forvejen. Det ville være bedre, hvis McDonalds overhovedet ikke lagde et stykke legetøj i deres Happy Meals, og det kunne de endda vælge at gøre i morgen, siger Mikael Madsen til Ekstra Bladet.

Han påpeger desuden, at legetøj der er produceret af bio-materiale ikke nødvendigvis er bedre end legetøj i konventionel plastik.

- Bio-materiale gør det ikke bæredygtigt i sig selv. Der er ingen garanti for, at legetøjet bliver mere bæredygtigt, hvis de for eksempel vælger at benytte majs til at producere legetøjet med, siger Mikael Madsen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kommunikationschef hos McDonald's Danmark Pia Tobberup. Hun henviser til den internationale presseafdeling, der i skrivende stund er ikke er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

