Bag døren i nummer 9: Voksen-pointene vælter ned over mig

Spisebordet i det lyse køkken-alrum svømmer over med babyudstyr i papæsker, og ud ad badeværelsesdøren vælter blå balloner.

Her i rødstenshuset i Nibe har der lige været barnedåb.

- Her roder altså lidt. Man kan vist tydeligt se, det er et hjem med småbørn, griner Cecilie Vivienne Attermann, 29, og kigger kærligt på sin knap fire måneder gamle søn, der nu hedder August.

- Det er sådan noget, man lærer at leve med, når man får børn. Rod. Det er bare ikke vigtigt mere.

Cecilie har en passion for gamle emaljeskilte, der pynter flere steder i hjemmet. Foto: René Schütze

Hun og kæresten, Kristian, købte huset sidste forår. Før det boede de sammen i en lejlighed i Aalborg. Han er her fra Nibe, mens hun selv er tilflytter fra Aarhus-forstaden Egå.

Kirkebryllup

- Men jeg har boet i Nordjylland så længe nu, at folk hjemmefra siger, jeg lyder nordjysk.

Til august skal Cecilie og Kristian giftes i den lokale kirke, som nærmest ligger i baghaven.

- Det er også der, bettemanden blev døbt, fortæller hun.

De mødte hinanden på universitetet, hvor de begge var tutorer, og da Kristian til en fest havde barberet sig skaldet, så hun ikke kunne kende ham, slog det gnister.

- Mere skulle der åbenbart ikke til. Jeg faldt pladask for ham, og her i efteråret spurgte han mig så, om jeg vil giftes med ham, siger hun med et smil, der ikke efterlader nogen tvivl om, at hun stadig er vild med sin fyr.

Flere børn, tak

Hus, baby og bryllup på godt og vel et år sætter dog nogle tanker i gang hos den 29-årige mor.

- Det er bare rigtigt mange voksenpoint, der vælter ned over mig lige nu.

Hun kigger ud i haven, hvor der er plads til, at August kan lege med sine søskende, når han får sådan nogle.

Parret var egentlig ikke sikre på, at de skulle købe hus nu.

- Vi var i tvivl, om vi virkelig var så voksne, men svigermor sendte nogle billeder af huset her, og så var vi solgt. Hun sendte sjovt nok kun billeder af noget her i Nibe, hvor hun bor, griner Cecilie.



Hjælper politiet

Barselsorloven bliver brugt på mange gåture med 'bettemanden'. Foto: René Schütze

Når Cecilie ikke nusser om August i barsels-boblen hjemme i Nibe, arbejder hun som analytiker hos Nordjyllands Politi.

Hun er uddannet kriminolog, og det virker måske mere hårdtslående, end det i virkeligheden er.

- Folk tror, man uddanner sig som FBI-agent. På studiet tog vi pis på nogle, der var på rundvisning. Vi fortalte dem, at vi havde faget rullefald hver tirsdag, griner hun.

Rullefald er der ikke så mange af i jobbet. Heller ikke politibiler eller pistoler.

Hun analyserer kriminalitetsstatistikker.



Cecilie er en af de danskere, der har bosat sig i nummer 9. Foto: René Schütze

På den måde hjælper hun betjentene med at se, hvor man kan sætte forebyggende ind.

- Jeg er vild med, at jeg er med til at gøre en reel forskel.

Cecilie nyder at være hjemme med August, men det er også tydeligt at mærke, at hun brænder for sit job. Og det kan måske blive lidt svært at forklare sådan en lille purk, hvad mor egentlig laver.

- Gad vide, hvad han tænker, når han er gammel nok til at forstå, at mor arbejder i politiet. Det lyder nok mere dramatisk, end det er.

