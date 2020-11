Bag kommunegrænsen undrer Jesper sig: Hvorfor må nogen?

Mette Frederiksen gik torsdag aften på landsdækkende tv i bedste sendetid for at meddele den nordjyske befolkning, at de kommende fire uger bliver svære - meget svære

I dag blev dagen, hvor syv ud af Nordjyllands 11 kommuner skulle ’selvisolere’ sig fra resten af Danmark.

De nye restriktioner gælder Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted, mens Mariagerfjord, Morsø, Rebild og Aalborg går fri.

Ekstra Bladet var i området - dog kun efter myndighederne anbefalinger og på den rigtige side af grænsen.

Jesper Larsen har en brugtbilsforretning i Jammerbugt kommune. Han er frustreret over, at nogle må møde på arbejde og andre ikke må. Hvor går grænsen? Foto: Rene Schütze

Regeringen gjorde det ikke til et påbud, men en ’stærk anbefaling’, og for mange nordjyder var det svært at finde rundt i.

Det gælder også for brugtbilsforhandler Jesper Larsen.

- Jeg synes, at det burde have været alle over en kam. Ellers har jeg min tvivl til, om det virker.

Ordene kommer skarpt fra Jesper Larsen. Med god afstand møder han os ved kommuneskiltet.

De næste fire uger bliver indenfor kommuneskiltet for Jesper Larsen. René Schütze

Jesper er nemlig bosiddende i Jammerbugt kommune, hvor han til dagligt over driver sin brugtbilsforretning, JL biler.

Selvom Jesper har valgt at lukke ned og ikke selv bevæger sig ud for kommuneskiltet, kan han godt blive irriteret, når andre virksomheder må.

- Jeg har en ansat, som bor i Nørresundby. Han kan ikke møde ind på arbejde. Men jeg bliver lidt harm, når jeg så hører, at skolelærere kan køre herfra og undervise i Aalborg, og at delikatesseforretninger i Aabybro stadig kan levere til hele landet. Hvorfor kan min ene ansat så ikke passe sit arbejde alene og på sit eget kontor?



Jesper Larsen har brugt det meste af dagen i dag på at finde af, hvordan han får løst sit kommende tab med hjælpepakker.

- Som jeg har forstået, får jeg dækket lønnen til ham, som ikke må møde ind. Derudover kan jeg søge hjælp til husleje, men jeg har faktisk ikke helt fået styr på det endnu.

Generelt har corona sat sine spor i Jespers forretning. Salget af små biler er nemlig steget, men modsat salget af de større er faldet. - Jeg tjener jo slet ikke det samme på de små biler, som de store, siger Jesper. Foto: René Schütze

Grænselukning sætter spor i omsætningen

Selvom det helt klart er en hjælp med pakkerne fra regeringen, kommer endnu en nedlukning for JL-biler til at kunne mærkes på årsregnskabet. Det er nemlig kun 20 procent af salget, som kommer fra den lokale kommune.

- Vi sælger rigtig meget til det større omliggende byer. Både Aalborg, Holstebro og Aarhus er gode kunder. Jeg regner da med, at det har vil sætte sine spor i årsomsætningen, nu hvor kunderne ikke må komme ud til mig - nok omkring 30 procent i tab, tænker jeg.

Jesper Larsen har heller ikke lavet mange planer for de kommende uger. Som han siger, kan han jo hverken gøre fra eller til.

- Faktisk har jeg bare tænkt mig at se netflix og tage armbøjninger, siger bilforhandleren med et smil, trods den svære situation.