Bagagekaos i lufthavn

Bagagepersonalet skulle have været tilbage på arbejde lørdag formiddag, men de er blevet væk

Opdatering 11.07: Bagagemedarbejderne har nu genoptaget arbejdet.

Passagerer i Københavns Lufthavn fortsætter med at kunne opleve forsinkelser med deres bagagehåndtering.

Det skyldes, at bagagemedarbejdere fra virksomheden Menzies fortsat ikke er vendt tilbage til deres arbejde, som de nedlagde fredag eftermiddag.

Det oplyser talsmand Mikkel Krogh fra Københavns Lufthavn.

Ifølge Menzies' ledelse skulle bagagepersonalet være tilbage lørdag formiddag ved 10-tiden. Men det er altså ikke tilfældet.

På grund af situationen er Menzies' ledelse selv trukket i arbejdstøjet for at håndtere noget af bagagen.

Menzies står blandt andet for at håndtere bagagen for Norwegian, der har flere daglige flyvninger til og fra Københavns Lufthavn.

Ifølge Mikkel Krogh er det kun indchecket bagage, der er berørt af situationen, som betyder, at rejsende ikke kan få deres indcheckede bagage med ombord på flyene i øjeblikket.

Derfor holder lufthavnens personale øje med den indcheckede bagage, som så bliver eftersendt til passagererne på et tidspunkt.

Fredag forklarede Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup, at personalet hos Menzies har nedlagt arbejdet, fordi der er utilfredshed med afskedigelsen af en medarbejder.

Se også: Kaos i Københavns Lufthavn: Tusindvis af passagerer uden bagage