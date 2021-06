Bagageportører nedlægger arbejdet i lufthavnen

Adskillige fly og rejsende i Københavns Lufthavn risikerer i dag at blive ramt af forsinkelser.

Det skriver Fagbladet 3F.

Omkring klokken 11.40 tirsdag formiddag er omkring 300-400 bagageportører fra de fire selskaber SAS Ground Handling (SGH), Spirit Air Cargo, Aviator og CFS Copenhagen Flight Services stoppet med at læsse kufferter og anden bagage på flyene og har nedlagt arbejdet.

Det sker på en dag, hvor der er planlagt 94 flyafgange fra Københavns Lufthavn.

Arbejdsnedlæggelsen sker ifølge Fagbladet 3F’s oplysninger i protest mod, at SAS har opsagt flere lokalaftaler og nu hyrer bagageportører, der skal have 10 procent mindre i løn end de nuværende ansatte.

Det er også det indtryk, som formand i 3F Kastrup, Henrik Bay-Clausen, har fået efter samtaler med de ansatte i lufthavnen.

- Det, vi forstår, er, at den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse skyldes utilfredshed med den lønnedsættelse, som SAS har gennemført. Samtidig er der en bekymring blandt de ansatte for, at det skal sprede sig til resten af firmaerne i lufthavnen, siger Henrik Bay-Clausen til Fagbladet 3F.

- Selv om vi forstår problematikken, så skal den løses ved forhandlingsbordet og ikke ved overenskomststridige handlinger. Og vi opfordrer vores medlemmer til at gå tilbage i arbejde, siger han.

Løn- og arbejdsvilkårene for bagageportørerne i lufthavnen har i årevis været reguleret via aftaler med de lokale 3F-klubber, men disse blev opsagt for nylig af SAS, så nyansatte får en væsentlig lavere løn end tidligere.

Med SAS’ nye lønmodel kommer en bagageportør i fremtiden til at have en bruttoløn på 28.371 kroner om måneden. I dag ligger den på 31.562 kroner.

Ifølge Fagbladet 3F’s oplysninger er der også en frygt blandt de ansatte for, at der skal udvikle sig et a- og b-hold i lufthavnen, som kan føre til, at de ansatte på højere løn vil stå først i køen til at blive opsagt, når sommertrafikken er ovre, og arbejdsbyrden falder.

Opsigelsen af lokalaftalerne kommer efter, at SAS under coronakrisen er blevet støttet med ni milliarder kroner. Heraf 3,5 milliarder kroner fra den danske stat.

Antallet af rejsende i Københavns Lufthavn steg fra april til maj i år med 40 procent måned til 258.240, svarende til 8.300 om dagen.

Der er langt fra de godt 83.000 rejsende, der var i lufthavnen på en gennemsnitlig dag før coronakrisen, men det er så småt begyndt at lysne for flytrafikken.

I juli er der planlagt flyvninger fra Københavns Lufthavn til cirka 130 destinationer.

Fagbladet 3F arbejder på at få en kommentar fra SAS til den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse.