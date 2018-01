Bager-Ali fik besøg af Støjberg: - Ingen kan garantere min sikkerhed

TINGBJERG (Ekstra Bladet): - Jeg skal aldrig herud igen.

Klar tale fra den 19-årige bager Ali Parnian, der fire gange siden i torsdags er blevet udsat for hærværk imod sin butik.

Ruderne er blevet knust, der er blevet kastet fyrværkeri ind og butikken er blevet totalt raseret af fem maskerede mænd, der stormede bageriet med baseballbat, jernstænger og hamre – vel og mærket imens der var kunder.

Se angrebet her:

(Artiklen fortsætter under billedet)

Ali er færdig i Tingbjerg, hvor han ikke mener, at nogen kan garantere hans sikkerhed. Foto: Henning Hjorth.

Angrebene fandt sted, efter Ali nægtede at betale 100.000 kroner i beskyttelsespenge. På Christiansborg har samtlige partier været ude og fordømme angrebene, og i dag lagde Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg vejen forbi Tingbjerg – men det ændrer ikke noget for Ali, han skal væk derfra.

- Jeg åbner ikke den her butik igen. Drengene siger, at jeg ikke skal vise mig herude igen, at de vil smadre min forretning. De holder øje med mig, og de vil angribe mig, siger den 19-årige bager til Ekstra Bladet.

- Selv i dag, selv lige nu, hvor jeg går med ministeren, bliver jeg truet. Det vrimler med politi, og alligevel kommer de til min far og truer os. Jeg ved ikke præcis, hvem det var, men det var en af de unge gutter.

Politiet var talstærkt tilstede i tilfælde af, at der skulle opstå tumult. Foto: Henning Hjorth.

Det er ikke kun i Tingbjerg, at den unge mand føler sig truet. Allerede for fire uger siden blev han opsøgt i sit hjem uden for Tingbjerg af en gruppe mænd bevæbnede med knive. En episode Ali forbinder til angrebene på bageriet.

- De er kommet til mit hjem før, og det er klart, at jeg er bange for, at de skal komme igen. De seneste dage har jeg følt mig utryg nærmest alle steder.

Umuligt at forsikre

Butikken er efterladt, som den så ud efter det seneste angreb. Foto: Henning Hjorth.

Kaj Bageri, som Alis forretning hedder, er ikke forsikret. Det er ikke, fordi han ikke ville have en forsikring, men det var ganske enkelt ikke muligt.

- Jeg forsøgte at kontakte næsten alle forsikringsselskaber, men blev afvist alle steder. De kender til Tingbjerg, og de kender specifikt til de her butik, siger Ali.

- Butikken er to gange tidligere, før jeg overtog den, blevet udsat for brandangreb.

Fik sit bageri totalsmadret: Her er Alis løfte til gavmilde danskere

I forhold til, hvorfor det lige er hans forretning, det går udover, har han ikke mange kommentarer.

- Det er ikke noget, jeg kan tale om, jeg har rigeligt problemer, siger den 19-årige.

- Jeg ved ikke, hvorfor det er mig, de angriber og tilsyneladende ikke de andre. Jeg kender dem, men jeg kan ikke sige noget om det.

Respekt

Ministerens besøg i Tingbjerg blev af nogen anfægtet som værende et populistisk forsøg på selviscenesættelse fra ministeren, men det var ikke noget, Ali gad lytte til.

- Respekt til hende – jeg sætter virkelig pris på besøget, siger Ali.

- Det kan godt være, at det ikke hjælper det store, at hun kommer, men det betyder noget for mig. Hendes holdninger og politik til side, i dag viste hun mig respekt ved at besøge mig, og jeg respekterer hende for det – for at behandle mig som et menneske.

Inger Støjberg synes, at Ali har været modig og gjort det eneste rigtige, ved at sige nej til at betale beskyttelsespenge. Foto: Henning Hjorth.

Udover ministerens besøg er der også en større bankoverførsel på vej. Det konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard startede i går en indsamling til en buket blomster og en æske chokolade, en indsamling der er nået mere en 360.000 kroner.

- Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er så fantastisk, og jeg er virkelig glad, siger Ali.

- Med de penge, der er blevet doneret, har jeg fået mulighed for at åbne en anden butik, men det bliver helt klart ikke herude i Tingbjerg.

- Jeg kan ikke komme her igen, for der er ingen, der kan garantere min sikkerhed herude.

Nye Borgerlige: Indsamling til hærværksramte Ali er politisk plat

Nye Borgerlige: Indsamling til hærværksramte Ali er politisk plat