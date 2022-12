Bager i julegestus: Helt gratis

En bager i Broby på Fyn har besluttet sig for at lade byens borgere tilberede julestegen i bageriets ovn - og det kommer ikke til at koste noget

Duften af klejner, vaniljekranse og honninghjerter rammer næseborene som et varmt kram, hvis man træder ind i en bagerbutik, når kalenderen skriver december.

Men juleaftensdag bliver den velkendte duft i Byens Bager i Broby skiftet ud med duften af julesteg.

Bageriets ejer, Signe Duvander, har nemlig besluttet sig for at lade borgerne i den lille fynske by stege deres flæskesteg, and eller gås i butikkens ovne - helt gratis.

- Det er sådan noget, vi gør i en lille by, tror jeg. Vi støtter op, og folk synes, det er fantastisk, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Skiltet foran Byens Bager i Broby. Privatfoto

Hjælper, hvor hun kan

Signe Duvander har overtaget bageriet i Broby efter sine forældre, så det har været i familiens hænder i mange år.

- Jeg er vokset op med, at man skal hjælpe, hvor man kan, siger hun.

Derfor synes hun, at det var oplagt at hjælpe ved at åbne sine ovne for lokalbefolkningen juleaftensdag - blandt andet så alle kan spare lidt på strømmen.

- Og på den anden side kan det være, der er nogle, der ikke har råd til at tænde ovnen derhjemme, eller hvor det i hvert fald gør en forskel, at de kan bruge den ovre ved mig, siger hun.

Alle er velkomne

Bageren fortæller, at der blandt andet er en borger, som har henvendt sig for at bruge ovnene til at stege steg til hjemløse, og at initiativet generelt er blevet taget enormt godt imod.

- Så er der desværre en enkelt, der skrev, at det nok bare er alle dem, der har råd til det alligevel (der kommer, red.).

- Det kan også sagtens være - de er også velkomne, og så sætter jeg en bøtte på bordet, og hvis de lægger nogle penge i, så kommer de op til Røde Kors i Nørre Broby, siger Signe Duvander.

Der er stadig plads i den ene af bageriets ovne, hvis man har brug for det, tilføjer hun.