Bagmænd fiskede millioner fra SKAT: Dansk fiske-gigant involveret

En af Danmarks største fiskeimportører har købt for 134 millioner kroner fisk af en virksomhed, som skattemyndighederne mistænker for at være en del af en momskarrusel

Ekstra Bladet kunne kort før jul afsløre en formodet momskarrusel, hvor en række mystiske selskaber har unddraget statskassen mindst 26,5 mio. kroner ved handel med frossen fisk.

På baggrund af en række aktindsigter og fortrolig dokumentation fra det daværende SKAT, kan vi nu afsløre, at den danske fiskeimportør Prime Ocean har spillet en nøglerolle.

Se også: Afsløring: Mystiske bagmænd fiskede millioner fra Skat

Prime Ocean har købt fisk for ikke mindre end 134 mio. kroner fra det konkursramte selskab Wiio ApS, som skattemyndighederne mistænker for at have været involveret i karrusellen. Ifølge momsdirektøren i Baker Tilly, Søren Engers Pedersen, der er en af landets førende momseksperter, har Prime Ocean spillet en afgørende rolle.

- Det er for mig at se et forsøg på at finde en ærlig, men måske nok lidt naiv virksomhed, som kan være med til at holde den her kæde i gang, siger Søren Engers Pedersen til Ekstra Bladet.

Handlerne fandt sted i perioden 2015 til 2017. Wiio ApS har i sin korte levetid kun haft Prime Ocean som kunde.

Prime Ocean er en af Danmarks største fiskeimportører og har hovedsæde i Skagen. Virksomheden har en omsætning på omkring 700 mio. kroner om året.

Carsten Frydkjær og Niels Nordmann, henholdsvis bestyrelsesformand og direktør i Prime Ocean, har spillet en nøglerolle i en formodet momskarrusel, der har unddraget den danske statskasse mange millioner kroner. Foto: Peter Broen

Se også: Carsten og Niels solgte gammel ommærket laks til Aldi

Intet kendskab til svindel

Bestyrelsesformanden i Prime Ocean, Carsten Frydkjær, fortæller til Ekstra Bladet, at han er meget ked af sagen. Ifølge ham har virksomheden intet kendskab til den påståede svindel.

- Det er klart, at vi er involveret, men vi har ikke haft nogen viden om, hvad de pågældende har haft af intentioner, siger Carsten Frydkjær til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil Skattestyrelsen straffesagsenhed nu overdrage sagen om Prime Oceans leverandør til politiet, og der indledes en sag om konkurskarantæne mod leverandørens estiske direktør. Direktøren har handlet groft uforsvarligt, er vurderingen.

Sådan har de gjort

De danske selskaber nederst i kæden har købt fisken fra selskaber i et EU-land. Det betyder, at der ikke skal betales moms. Herefter har selskaberne solgt det videre til endnu et led af selskaber med moms, men i stedet for at indbetale momsen til myndighederne har de stukket pengene i lommen. Dernæst har selskaberne solgt fisken til Wiio ApS med moms. Wiio ApS har så solgt samme fisk videre til Prime Ocean for i alt 134 millioner kroner. Fordi Wiio ApS har købt fisken med moms, kan Wiio ApS få momsen tilbage. Problemet er bare, at momsen aldrig er blevet betalt længere nede i kæden. De er blevet stukket i lommen. Prime Ocean har med det samme solgt fisken videre til selskabet i Letland. Herefter ved vi ikke, hvad der er sket, men meget tyder på, at fisken er blevet solgt til de danske selskaber igen, så karrusellen kunne fortsætte. Nu er alle selskaberne i Danmark undtagen Prime Ocean gået konkurs, og statskassen er blevet unddraget mindst 26,5 mio. kroner. Vis mere Luk

På trods af den formodede svindel for mange millioner kroner hos Prime Oceans leverandør har firmaet ikke anet uråd. Der har ikke været noget suspekt ved handlerne eller den måde, som selskabet blev kontaktet på, lyder det fra Skagen-virksomheden.

- Det er sådan set en ganske naturlig samhandel, der sker i en normal trading- og handelssituation. Det er det, vi har ageret med, og det er lige efter bogen, siger han til Ekstra Bladet.

Carsten Frydkjær fortæller, at virksomheden blev kontaktet af det daværende SKAT i februar 2016, der bad dem redegøre for handelsforholdet til Wiio ApS. Siden har virksomheden ikke hørt noget fra myndighederne.

Prime Ocean er en af Danmarks største fiskeimportører og har hovedsæde i Skagen. Virksomheden har en omsætning på omkring 700 mio. kroner om året. Foto: René Schultze

Blev kontaktet af østeuropæere

Ifølge bestyrelsesformanden blev Prime Ocean kontaktet i 2015 af en udenlandsk mand med et østeuropæisk klingende navn, der havde en virksomhed i Letland. Han ville gerne købe en bestemt type fisk. Kort tid efter modtog Prime Ocean en henvendelse fra en anden østeuropæisk mand, der repræsenterede Wiio ApS, som tilbød at sælge lige præcis den type fisk.

Prime Ocean har aldrig korresponderet eller haft kendskab til Wiio ApS’ estiske direktør, Madis Lember, der ikke er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at identificere repræsentanten for Wiio ApS. Han ses ikke at have nogen relation til Wiio ApS, og der er ingen i det hverken estiske eller danske selskabsregister med det pågældende navn.

- Det er ikke usædvanligt, at man har en dialog med en sælger i en virksomhed, siger Carsten Frydkjær til Ekstra Bladet.

Efter henvendelsen fra de mystiske østeuropæiske mænd begyndte Prime Ocean at købe store parti frossen fisk fra Wiio ApS, der blev leveret på et lager i Padborg og med det samme solgt videre til Letland.

- Sælgeren har fået et par kasser op til Skagen på et tidspunkt. Bare for at se på produktet og kvalitetskontrollere det, siger Carsten Frydkjær til Ekstra Bladet.

Ud over de få kasser har Prime Ocean ikke set den fisk, selskabet har solgt videre. Alt, hvad Prime Ocean så til fisken, var tilsyneladende de millioner, der rullede ind på selskabets konto fra Letland.

Bestyrelsesformanden vil dog ikke fortælle, hvor stor en avance der har været i at handle med Wiio ApS og sælge det videre til Letland.

Hvad der skete med fisken, efter det blev solgt til Letland, er uklart, men ifølge Søren Engers Pedersen er der meget, der tyder på, at det er den samme fisk, der er blevet sendt rundt i en karrusel.

- Det ser ud, som om Prime Ocean har været den, der skulle sørge for, at kæden blev lukket af, så fisken kom tilbage til sit udgangspunkt. Og så har du kunnet starte karrusellen forfra. Jeg tror, det er den samme fisk, man har sendt rundt igen og igen, siger han til Ekstra Bladet.