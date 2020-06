Bagmandspolitiet overtager efterforskning af Forsvaret

Sagen har et for stort omfang og er for kompleks for Midt- og Vestjyllands Politi, lyder det i en pressemeddelelse

Ved du noget? TIP Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk

En sag om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvor fem personer er politianmeldt for blandt andet bestikkelse, overgår til Bagmandspolitiet.

Det oplyser Bagmandspolitiet i en pressemeddelse.

- Sagen har en kompleksitet og et omfang, der gør, at det er blevet besluttet, at SØIK efterforsker videre på sagen. Midt- og Vestjyllands Politi, vil dog fortsat være inde over efterforskningen, da politikredsen fremover vil assistere SØIK, siger Thomas Anderskov Riis, chefpolitiinspektør hos Bagmandspolitiet, i pressemeddelelsen.

Elfirma centralt

De fem personer, der er politianmeldt, relaterer sig til sagen med elfirmaet Søndergaard El, hvor ansatte i Ejendomsstyrelsen opbyggede skyggekonti hos elfirmaet.

Det skete ved, at de ansatte bad elfirmaet om at fakturere styrelsen for flere penge, end en given opgave kostede. På den måde kunne de opbygge et tilgodehavende hos elfirmaet, som de efterfølgende kunne disponere over, har direktøren for Søndergaard El, Brian Søndergaard, bekræftet.

Se også: Se billederne: Svindel-sigtets hus gennem vild forvandling

Direktøren har dog samtidig afvist, at han havde mistanke om svindel, eller at noget ikke foregik efter bogen.

Vin og køkkener

Ekstra Bladet har tidligere kunnet afsløre, at en af de politianmeldte i sagen, en 62-årig mand, havde flere effekter i sit private hjem, der var magen til effekter købt gennem elfirmaet på skyggekontoen.

Den 62-årige havde blandt andet adskillige hundedyre designerlamper. På mandens skyggekonto blev der også købt alt fra vin til køkkener, viser en opgørelse fra en tidligere økonomiansvarlig i elfirmaet.

Svindelsigtet rømmer huset

Ifølge den 62-åriges advokat, er han sigtet for bestikkelse og mandatsvig, men den 62-årige nægter sig skyldig i 'den fulde sigtelse'.

Hvorvidt flere er sigtet, har Midt- og Vestjyllands Politi ikke ønsket at oplyse.

Ransagning

Som Ekstra Bladet forleden kunne fortælle, fik Midt- og Vestjyllands Politi i december måned tilladelse til at ransage på adresser tilhørende fire medarbejdere fra styrelsen, herunder hos den 62-årige mand.

Se også: Politiet fik tilladelse til ransagning hos fire fra skandalestyrelse

Hvorvidt politiet gennemførte ransagningerne, eller hvad de måtte have fundet, har politiet tidligere ikke ønsket at kommentere.