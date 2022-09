Bakken-restaurant får stor bøde

To gange på to uger får Restaurant Skovly i Dyrehavsbakken kritik af Fødevarestyrelsen

Bakken-besøgende, der har taget frokosten på Restaurant Skovly, skulle muligvis have haft et termometer med.

Det havde Fødevarestyrelsen nemlig under sit besøg hos restauranten 12. august, hvor temperaturen på laksen og kulmulerne blev målt til seks grader.

Og restauranten på Bakken fik igen ridser i lakken to uger senere. Her var fisken nemlig fortsat for varm, og det udløste en bøde på 10.000 kroner.

Close but no cigar

Ifølge reglerne for korrekt fødevarehåndtering skal fersk fisk opbevares ved nul - to grader, men da styrelsen kom tilbage efter to uger, var fiskene fortsat for varme. Denne gang var de tre grader varme.

Og selvom tre grader kan virke tilstrækkeligt koldt, så er der en god grund til styrelsens strenge krav.

Ifølge Fødevaretyrelsen kan fersk fisk, der opbevares ved temperaturer over to grader, både risikere at gå ud over spisekvaliteten, men værre endnu også fødevaresikkerheden.

Ekstra bøde

Restaurant Skovly nøjedes ikke med bøden på 10.000 kroner for den varme fisk.

Da Fødevarestyrelsen kom på besøg 26. august kunne de nemlig ikke finde kontrolrapporten fra deres seneste besøg. I stedet var det den fejlfrie rapport fra deres besøg 25. juli, kunderne kunne læse.

De kunne altså ikke se, at Fødevarestyrelsen havde udtrykt kritik af virksomhedens håndtering af fisk, da rapporten fra 25. juli var udstyret med en glad smiley.

Derfor fik restauranten en bøde på 2.000 kroner og en påmindelse om at få rapporten hængt op.

Ekstra Bladet har talt med direktøren af Restaurant Skovly, Ziad Khaled Masselkhi, og du kan læse interviewet i faktaboksen nedenfor.