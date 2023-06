Bakterie årsag til 5142 sygdomstilfælde i Danmark

Fødevarebakterien campylobacter var i 2022 årsag til 5142 registrerede sygdomstilfælde i Danmark.

Dette er en stigning for andet år i træk. Og antallet af sygdomstilfælde er nu på niveau som før coronapandemien.

Og af disse var 28 procent af tilfældene rejserelaterede. Salmonella var årsag til 899 sygdomstilfælde i 2022.

Det fremgår af den årlige rapport for 2022 over forekomsten af zoonoser. Det er sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut (SSI) og Fødevarestyrelsen.

Elleve campylobacter-udbrud blev efterforsket af Den Centrale Udbrudsgruppe. Her blev det fundet, at kilden til fem af udbruddene var dansk kyllingekød.

Historisk er det også oftest kyllingekød, som er årsag til sygdom.

- Siden 2019 har Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut overvåget campylobacter i kilder og mennesker med såkaldt helgenomsekventering, som er en metode til at analysere mikroorganismernes DNA.

- Det har betydet, at langt flere udbrud er blevet opdaget, og vi har fundet, at kilden ofte med stor sandsynlighed er kyllingekød, siger epidemiolog Luise Müller ved SSI.

Campylobacter er en bakterie, der giver mave-tarminfektion. Sygdom er karakteriseret ved diarré og generel utilpashed.

Smitte sker overvejende gennem maden. Når kylling er smittekilde, skyldes det ofte, at kyllingesaft fra den rå kyllinge kommer over på spiseklare madvarer i køkkenerne.

Derfor opfordrer SSI til at være opmærksom på god hygiejne i køkkenerne for at undgå smitte med campylobacter.

På grund af et højt antal campylobacter-infektioner har Danmark i mange år haft fokus på at reducere salmonella og campylobacter i dyr og kød.

I 2022 trådte en ny handlingsplan for campylobacter i kraft.

En af de nye ting er, at hvert enkelt slagteri skal stå på mål for sin evne til at sikre, at forekomsten og koncentrationen af bakterien i kyllingeprodukterne holdes under bestemte mål og sænkes baseret på slagteriets forudgående niveau.