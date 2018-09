Ballade i Det Hvide Hus: Ét ord får folk til at tro, at Trump blev forrådt af sin højre hånd

En kontroversiel kronik har skabt ballade i Det Hvide Hus.

Natten til torsdag offentliggjorde New York Times en kronik, hvor en unavngiven amerikansk topmedarbejder beskriver, hvordan Donald Trump er så 'amoralsk' og 'udemokratisk', at topfolk i Det Hvide Hus aktivt modarbejder ham.

Efterfølgende har præsidenten raset mod den unavngivne kilde, som han har krævet fundet, fyret og endda retsforfulgt.

Men det er ikke kun den amerikanske præsident, der har valgt at kaste sig med hovedet først ind i gættelegen.

De amerikanske medier spekulerer også over, hvem det kan være. Og det har fået flere medier til at skrive om en spektakulær konspirationsteori. Mike Pence skulle stå bag.

Nu starter den vilde jagt: 'Vulkansk Trump amok i Det Hvide Hus'

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post og Business Insider.

Ifølge de to medier er det ét ord, der har fået de kreative hjerner til at gruble. Ordet 'lodestar'. I sin kronik bruger den anonyme medarbejder ordet til at beskrive John McCain, og det er ganske usædvanligt, da ordet sjældent bliver brugt i USA.

Den nu afdøde senator og tidligere præsidentkandidat bliver i kronikken omtalt som en 'a lodestar for restoring honor to public life and our national dialogue'.

Efterfølgende er hashtagget #lodestar gået viralt på Twitter, fordi Mike Pence er kendt for at bruge netop den vending. Eksempelvis i denne video.

Huffington Post har været i kontakt med Trumps pressekorps, der endnu ikke har ønsket at kommentere teorien. Men på Twitter skriver flere Trump-støtter, at den anonyme kilde muligvis har brugt netop det ord, så folk måske kunne tro, at Mike Pence er manden bag. Et trick, der skal skabe endnu mere ballade.

Rødglødende Trump

Flere medier har efter New York Times-kronikken skrevet, hvordan præsidenten har startet en vild jagt i et forsøg på at finde frem til den anonyme New York Times-kilde.

Ifølge mediegiganten NBC News, der har talt med adskillige kilder tæt på præsidenten, er Donald Trumps humør vulkansk.

Også Fox News beskriver, hvordan der i øjeblikket er fuld gang i en avanceret gætteleg med en rødglødende Donald Trump i spidsen.

Redaktør: Kaos!

Ritzau har torsdag talt med redaktør på kongressen.com, der beskriver situationen som kaotisk.

- Det er usædvanligt, at medarbejdere tæt på præsidenten aktivt modarbejder deres chefs dagsorden ud fra den præmis, at han ikke er kapabel til at udføre det arbejde, som amerikanerne har valgt ham til, siger han.

- Den tegner også et billede af kaos i Det Hvide Hus, og det er helt klart ikke noget, Donald Trump bryder sig om. Lækagerne bliver ved med at fosse ud af Det Hvide Hus, og det har været et problem for Trump, siden han blev indsat som præsident. Han har gjort meget for at stoppe det, men det er ikke sket, siger Anders Agner.

I kronikken hævder den anonyme embedsmand, at der blandt topfolk i regeringen har været talt om at udløse en særlig paragraf i forfatningen, der betyder, at en præsident kan afsættes af sine ministre, hvis han skønnes uegnet til at varetage sit embede.

- Men ingen ønsker at deltage i en forfatningsmæssig krise, skriver embedsmanden, der forklarer, at der i stedet er opstået et to-sporet præsidentembede, hvor Trump siger en ting, og hans medarbejdere gør en anden ting.

Smålig og ineffektiv

I den belastende kronik beskrives Trumps ledelsesstil som 'impulsiv, konfronterende, smålig og ineffektiv'. Kronikøren understreger, at han og hans meningsfæller skam ikke er venstreorienterede.

'Dilemmaet, som præsident Trump ikke forstår til fulde, er, at mange af de højtstående embedsmænd i hans administration arbejder hårdt på at hæmme hans dagsorden og værste tilbøjeligheder'.

'Jeg ved det, fordi jeg er en af dem, skriver embedsmanden i kronikken, der har titlen 'Jeg er en del af modstandsbevægelsen i Trump-regeringen', lyder det.

'Vi ønsker, at regeringen får succes og mener, at mange af dens reformer allerede har gjort Amerika sikrere og mere velstående', skriver embedsmanden.

'Men vi mener, at vi først og fremmest har en forpligtigelse over for landet, og at præsidenten fortsætter med at opføre sig på en måde, der står i modsætning til vor republiks ve og vel.'

'Derfor er der mange Trump-udpegede embedsfolk, der har lovet at gøre, hvad de kan, for at bevare de demokratiske institutioner, mens de forpurrer Trumps mere ubehjælpsomme impulser, indtil han ikke længere er præsident', lyder det i kronikken.

Sarah Huckabee Sanders, pressetalskvinde i Det Hvide Hus, har udsendt en udtalelse, hvor hun kritiserer den anonyme embedsmand.

'Denne person har valgt at vildlede og ikke støtte den demokratisk valgte præsident. Han sætter ikke nationen højest, men derimod sig selv og sit ego over det amerikanske folk. Denne kujon skulle tage sin afsked, siger hun og kalder avisens beslutning om at trykke kronikken for et nyt lavpunkt', skriver hun.

Se også: Avis: Topfolk i Det Hvide Hus har indgået pagt om at modarbejde Trump