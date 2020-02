Ballade i DR-afdeling: Bruger 174.600 kroner på psykologer til ansatte

Medarbejdere er stærkt utilfredse med deres nye chef, som de anklager for at være grænseoverskridende og aggressiv

En ny chef skulle have været en drøm for DR’s nye afdeling med omkring 50 fastansatte, men endte med at blive et mareridt.

Over for Ekstra Bladet fortæller otte anonyme medarbejdere uafhængigt af hinanden, at chefens adfærd, der beskrives som ’aggressiv’, ’grænseoverskridende’ og ’grov’, har resulteret i, at DR har hyret erhvervspsykologer til at rede trådene ud.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har medarbejderne i afdelingen over to uger i januar været kaldt til samtaler med erhvervspsykologer, som DR beskriver som organisations- og ledelseskonsulenter med en baggrund som erhvervspsykologer.

DR oplyser, at udgiften til erhvervspsykologerne løber op i 174.600 kroner.

DR udtaler, at man tager afdelingens problemer meget alvorligt, men er af den opfattelse, at problemerne skyldes nedskæringer og omstruktureringer.

Ny satsning

Den opfattelse deler medarbejderne som Ekstra Bladet har talt med, dog ikke. De mener, at hovedansvaret ligger hos en ny chef, der kom til afdelingen sidste år hyret med en årsløn på over 760.000 kroner.

Afdelingen laver blandt andet dokumentarprogrammer, et ugentligt kulturprogram og tema-lørdage.

Ifølge en af medarbejderne, Ekstra Bladet har talt med, bunder problemerne med den nye chef delvist i chefens manglende anerkendelse af kulturstoffet.

En anden udtaler, at lederen slet ikke bedriver ledelse.

- Vedkommende blander sig i alt og trives ikke med, at nogen er uenige. Det er ikke en ledelsesstil.

- Jeg har aldrig oplevet noget så inkompetent, siger medarbejderen.

En tredje mener slet ikke, at man kan stole på chefen.

Flere medarbejdere udtaler desuden, at de har haft voldsomme sammenstød med chefen, men vil ikke fortælle om konkrete episoder til citat af frygt for at få deres identitet afsløret og dermed risikere fyring.

Skærende kontrast

DR’s udmelding om, at problemerne i afdelingen skyldes nedskæringer og omstruktureringer står i skærende kontrast til udsagnene fra de otte medarbejdere, Ekstra Bladet har talt med.

- Nedskæringer og sammenlægninger er selvfølgelig ikke godt for arbejdsglæden, men det har man prøvet før, og man kommer til det igen, siger en fjerde medarbejder og fortsætter:

- Arbejdsglæden er i bund for mange, fordi de har ansat en chef, der er psykisk udmarvende.

Alle otte medarbejdere udtaler samstemmende, at de ikke kan forestille sig en fremtid, hvor den nuværende chef stadig er leder, og medarbejderne er glade.

Derudover har Ekstra Bladet talt med flere, der ikke har ønsket at udtale sig og som hverken ville be- eller afkræfte at chefen er hovedårsag til det dårlige arbejdsklima.

Chefen for afdelingen har afvist stille op til interview og vil ikke svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Ekspert: Medarbejderne skal passe på

Anders Drejer, der er professor på Aalborg Universitet med speciale i offentlig ledelse, mener, at DR har handlet korrekt ved at ansætte konsulenterne.

Han vurderer, at medarbejderne bør give ledelsen mere tid til at udrede problemerne.

- Der skal gå et stykke tid, før de lærer, hvordan chefen er, og der har endnu ikke været tid til, at erhvervspsykologerne har kunnet rette op på situationen, siger han.

Anders Drejer fastslår dog, at hvis en leder permanent er grænseoverskridende og grov, skal pågældende ikke være leder.