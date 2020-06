Ballade i flere lande: Vigtigere end vores eksistens?

I flere lande er tusindvis af demonstranter gået på gaden for at demonstrere mod racisme, men flere steder har det skabt ballade. Coronavirus spøger stadig

Debatten har raset i Danmark og i resten af Europa.

Midt i en global pandemi er tusindvis af demonstranter gået på gaden i hele Europa, og det har skabt splittelse.

I den tyske hovedstad Berlin var op mod 15.000 mennesker samlet, mens det anslås at 25.000 mennesker var samlet i München.

Og det har fået tyske Bild til at stille spørgsmålet: Er demonstrationer vigtigere end vores eksistens?

De fleste politikere er enige om, at budskabet var helt på sin plads. Det er vigtigt at tage afstand fra racisme, men billederne var ikke kønne.

Budskabet var godt, men billederne var ikke gode. Det skal kunne være muligt at demonstrere fredeligt og holde afstand, men det her har betydet, at demonstranterne udgør en stor risiko for sig selv og andre, siger pressetalsmand for Angela Merkel, Steffen Seibert.

Tusindvis af demonstranter samlet på Alexanderplatz i Berlin.

Ikke det her

Også i Belgien har demonstrationerne skabt ballade. Landet har været en af de hårdest ramte nationer i Europa, men alligevel valgte 10.000 mennesker at gå på gaden søndag.

Det fik premierminister Sophie Wilmés, der tidligere har advaret mod demonstrationen, til at sige, at hun er ærgerlig over, at der ikke kunne findes et alternativ.

Derudover fortæller virolog Marc Van Ranst til The Brussels Times, at det vil få konsekvenser.

- For to måneder siden ville det have været en dødelig begivenhed. I dag har vi råd til lidt mere, men ikke det her. Ikke 10.000 mennesker, siger han.

Demonstranter i Bruxelles.

Foto: ARIS OIKONOMOU/Ritzau Scanpix

Bliv hjemme

Også i Danmark stimlede op mod 15.000 mennesker sammen foran den amerikanske ambassade i København i forbindelse med demonstrationen imod racisme søndag.

Trods reglen om afstand viser billeder fra begivenheden, at den store masse ikke stod en meter fra hinanden, og det bør i sidste ende resultere i en mild hjemmekarantæne.

Sådan lyder meldingen fra professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen.

- Jeg vil anbefale, at man bliver hjemme mellem fire eller seks dage, efter man har deltaget i demonstration med så mange mennesker. Det optimale ville være, hvis man kunne blive testet efter den tidshorisont. Der er en risiko for, at testen er falsk negativ, hvis du bliver testet for hurtigt, da inkubationstiden for covid-19 influerer på testresultatet.

Han mener, at 14 dages karantæne er sikrest, men det er alt for omstændeligt at bede 15.000 demonstranter om at blive inden døre i så lang tid.

