Ballade i svømmehal: Grove trusler mod livreddere

Chef for Fritid og Folkeoplysning i Odense Kommune fortæller nu, at en gruppe mænd kom med grove trusler mod livreddere i svømmehallen Klosterbakken

I svømmehallen Klosterbakken i Odense har der i løbet af vinterferien sket en række sammenstød mellem ansatte og en gruppe af 10-15 mænd.

Det har Ekstra Bladet tidligere beskrevet på baggrund af oplysninger fra Fyens Stiftstidende.

Efterfølgende har vi forsøgt at få et interview med chef for Fritid og Folkeoplysning i Odense Kommune, Rune Bille, men det har ikke været muligt.

Men i en mail oplyser han, at der ikke har været nogen form for vold involveret i sammenstødende.

Grove trusler

- Hvad er der helt konkret sket under sammenstødene mellem de 10-15 mænd og personalet?

- Der har ikke været fysiske sammenstød, men meget grove trusler fra gruppen mod livredderne.

- Har der også været sammenstød mellem mændene og gæster i svømmehallen? Er de blevet chikaneret eller lignende?

- Truslerne har alene været rettet mod livredderne, idet disse prøvede at dæmpe gemytterne.

- Hvad skete der torsdag, eftersom politiet var nødt til at tilkalde forstærkning som hundepatruljer? Fyns Politi henviser til jer for at få et svar.

- Odense Kommune dikterer ikke Fyns Politi i opgave og omfang. Vi forklarer vores udfordring, og så stiller Fyns Politi med det, de finder nødvendigt for at løse situationen. Om hundepatruljen var et bevidst valg eller den patrulje, der hurtigst kunne være fremme, ved vi ikke.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

To mænd sigtet

Fyns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at en 23-årig og en 19-årig mand fra gruppen blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen som følge af episoden torsdag.

- De har haft en adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden, lyder det.

De har derfor fået en bøde og er ligeledes blevet bortvist fra svømmehallen i tre måneder.

Til Fyens Stiftstidende fortæller Rune Bille, at medarbejderne på baggrund af sammenstødene ikke turde at gå hjem efterfølgende, og at de nu bliver tilbudt psykologhjælp.