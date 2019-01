Ballade om påklædning på dansk virksomhed: - Respektløst

En besked på en dansk virksomheds intranet om, at mænd skulle bære lukkede sko og lange bukser, mens kvinder kunne vise ben og fødder, fik en medarbejder til at klage. Uden held

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Sandaler og shorts eller habit og lædersko. Dresscoden på alverdens arbejdspladser i Danmark er meget forskellig, men hvor meget må arbejdsgiveren egentlig blande sig?

Det er omdrejningspunktet i en sag fra maj 2018, hvor Ligebehandlingsnævnet er blevet involveret.

Det hele startede 31. maj 2018, da chefen for den tekniske afdeling i virksomheden, der er beskrevet som en fusion af to tidligere selskaber, der nu er ejet af en international kapitalfond, sendte følgende mail til sine medarbejdere:

'I går blev jeg bedt om at bære lukkede sko og lange bukser på arbejde, og nu vil jeg gøre det klart for hele afdelingen, at I skal gøre det samme. Dresscodens beskrivelse kan forstås på flere forskellige måder, og den er ny for mange, men for at gøre det klart, så må kvinder gerne vise ben og fødder, da det stadig kan være formelt', skrev han.

Og det fik klageren op i det røde felt.

Se også: Kan man have en kæreste på sit arbejde? Her er fem gyldne regler

Letpåklædte kvinder - tildækkede mænd

Ifølge ham var den nye dresscode ikke er udtryk for ligebehandling, og han mente bestemt ikke, at det er fair, at kvinderne kan valse rundt i sandaler og nederdele, mens mændene skal have lange bukser på.

Specielt i sommervarmen.

'På et varmt kontor ses kvindelige ansatte i klipklappere, korte shorts og ærmeløse toppe, mens de mandlige ansatte skal gå tildækkede. Klagers kvindelige kollegaer fik ikke indskærpet, at deres påklædning var upassende.'

'Klager gjorde i mailen både sin chef, indklagedes direktør og HR opmærksomme på, at han mener, at der er tale om en overtrædelse af ligebehandlingsloven. Han modtog ikke nogen respons på denne mail fra ledelsen. Ledelsen fandt det heller ikke nødvendigt at korrigere mailen', lyder det i Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Men indklagede virksomhed er langtfra enig med deres medarbejder, og de krævede frifindelse i sagen med følgende begrundelse.

'Det er af afgørende betydning for indklagede, at de medarbejdere, der har kontakt med kunder og samarbejdspartnere, klæder sig på en måde, så de har en professionel fremtoning i arbejdstiden.'

'Der er meget stor forskel på, hvilke signaler en mand iført shorts og sandaler sender sammenholdt med en kvinde iført nederdel og sandaler. En mand iført shorts og sandaler har med denne påklædning ikke en professionel fremtoning i modsætning til en kvinde iført nederdel og sandaler. Mange især udenlandske kunder og samarbejdspartnere vil finde, at mænd iført shorts og sandaler i arbejdstiden har en særdeles upassende og respektløs påklædning', lyder det fra den indklagede virksomhed i afgørelsen.

Se også: Kendt modebutik får høvl af fagforening: Nogle skidte knægte

Se også: Må du vise ben og tæer på jobbet?

Afgørelsen

Og den købte Ligebehandlingsnævnet. Klageren endte med ikke at få medhold, da virksomhedens tolkning af retningslinjerne ikke vurderes at være i strid med ligebehandlingsloven.

'Indklagedes dresscode stiller krav om 'professional appearance' og 'formal appearance' samt at medarbejderne skal 'dress accordingly'. Retningslinjerne bliver efter det oplyste håndhævet således, at mænd skal bære lukkede sko og lange bukser, mens kvinder kan vise ben og fødder.'

'De generelle retningslinjer stiller krav til professionel og formel påklædning for både mandlige og kvindelige medarbejdere. Indklagedes dresscode blev efter det oplyste indført som følge af, at indklagede overgik til at være ejet af en international kapitalfond, hvor internationale kunder og samarbejdspartnere besøger indklagedes åbne kontorlandskab', lyder det i afgørelsen.

Manden, der klagede, arbejder i virksomhedens ingeniør-afdeling. Da alle Ligebehandlingnævnets sager behandles anonymt, så har det ikke været muligt at finde frem til, hvilken virksomhed der er tale om.

Men hvis du ved noget, så hører vi gerne fra dig.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk