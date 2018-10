Ballade på sygehus: Ledelsen på akut-afdeling væk

Ingen af parterne ønsker at oplyse, hvad der har ført til brud

En voldsom ballade er åbenbart brudt ud på skadestuen og akutafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Lige nu står afdelingerne angiveligt uden reel ledelse, efter at ledende overlæge Christian Christiansen har sagt sin stilling op, mens ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen er fratrådt efter gensidig overenskomst med sygehusledelsen.

jv.dk oplyser, at Christian Jørgensen fik besked på at rydde sit skrivebord, mens den ledende overlæge selv nåede at sige sin stilling op.

- Den ledende overlæge og jeg er ikke mere på sygehuset. Efter gensidig aftale med direktionen har vi afbrudt samarbejdet. Og nej, jeg kender ikke årsagen til dette brud. Jeg er uforstående overfor, at samarbejdet gennem otte år må ende på denne måde, siger Christian Jørgensen til jv.dk.

Christian Jørgensen og kollegaen Christian Christiansen var kendt for med stor professionalisme at have opbygget den Fælles Akutmodtagelse. Bruddet har da også vakt opsigt blandt personalet på afdelingerne.

Ingen af parterne ønsker overfor jv.dk at angive den reelle årsag til det voldsomme brud.

- Det er rigtigt, at vi skal have en ny afdelingsledelse på FAM, siger lægefaglig direktør på SVS, Alan Kimper-Karl, og fortsætter:

- Det er altid ærgerligt at miste kapaciteter, men der sker skifte i medarbejderkredsen hele tiden. De to var i mange år ansvarlige for FAM, og det får selvfølgelig en slutning, siger den lægefaglige direktør til jv.dk.