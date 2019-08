Banan-panik: Land i undtagelsestilstand

Bananen er verdens mest spiste frugt.

Herhjemme køber vi ifølge Coop cirka 320 millioner bananer om året. Men det kan snart være slut.

En altødelæggende epidemi spreder sig nemlig netop nu i Colombia, og den udrydder den gule frugt med en voldsom fart.

I sidste uge opdagede myndighederne i det sydamerikanske land en yderst smitsom svamp kaldet Panama-syge i en gigantisk bananplantage, hvilket har fået landet til at erklære undtagelsestilstand.

Den gule økonomi Bananen er en vigtig livsnerve for økonomien i flere sydamerikanske lande, specielt Ecuador og Colombia. - Sydamerika er den største producent og eksportør af bananer i verden skarpt efterfulgt af Sydøstasien. - Ecuador er verdens største eksportør af bananer. Landet er ansvarlig for 29 procent af den globale eksport til en værdi på 19 milliarder kroner. - Det er Colombias tredjestørste eksportvare efter kaffe og blomster. - Colombia er den fjerdestørste eksportør af bananer i Sydamerika. - EU er verdens største importør af bananer. Unionen står således for 29 procent af al import af den gule frugt. - i 2017 blev der eksporteret bananer for samlet 80 milliarder på verdensplan. - Den ramte sygdoms-banan i Columbia er den såkaldte Cavendish-banan, som står for 99 procent af EU's import af den gule spise. - Der er tusind forskellige sorter af bananer. I Vesten, herunder Danmark, køber og spiser vi dog primært sorten Cavendish. Sorten står for 99 procent af de bananer, der bliver importeret af Vesten. - Der produceres cirka 100 millioner ton bananer om året. Kilder: Gyldendal , DR og Vice. Vis mere Luk

Flere lande i Sydamerika holder vejret for at se, om Panama-sygen spreder sig hen over deres grænse, hvilket vil få enorme konsekvenser for økonomien.

Især i nabolandet Ecuador er man bekymret. De er verdens største eksportør af bananer, og en udryddelse af den gule guldgrube vil være ødelæggende for især befolkningen.

Det vurderer Carlos Salas Lind, der er professor i sydamerikansk økonomi og politik ved CBS.

- Der er tale om et erhverv, som beskæftiger utrolig mange mennesker både direkte og indirekte. Hvis bananen bliver udryddet, vil det være en katastrofe for mange fattige mennesker, fordi de kun vil blive meget fattigere, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Det vil få mange mennesker til at migrere, fordi deres levebrød er væk. De lever af at producere bananer, og det er alt, de kender til. Jeg forudsiger, at de vil flygte til lande som Chile, Uruguay og Brasilien, hvor der er mere stabilitet.

Rent økonomisk vil det også være en katastrofe for både Ecuador og Colombia, hvis deres eksport af bananer forsvinder. Det er nemlig en vigtig faktor for, at de kan få fremmed valuta, primært dollars, ind i landet, understreger Carlos Salas Lind.

I skrivende stund er et område i Colombia, som er dobbelt så stort som Bornholm, ramt af den frygtede sygdom, men militær og politi kæmper for at begrænse skaderne. Problemet er blot, at der ikke findes en 'kur' mod sygdommen. Og endnu værre - den spreder sig med lynets hastighed.

'Vi kæmper med alt, hvad vi har', lyder det fra Deyanira Barrero Leon, der er direktør for Colombias landbrugsinstitut, på Twitter.

El equipo técnico de @ICACOLOMBIA que conforma el GEF, ha dado muestra de capacidad técnica y analítica en el proceso para entrega de resultados y contención del Fusarium. #FocR4T pic.twitter.com/UjaNkijH3k — Deyanira Barrero León (@deyabarrerol) 11. august 2019

Situationen i det sydamerikanske land med godt 50 millioner indbyggere kan hurtigt blive kritisk, hvis ikke myndighederne for bugt med den epidemi, som netop nu hærger i Colombia.

- Hvis du opdager den, er det for sent, og den har formentlig allerede spredt sig, uden at det er blevet opdaget, har den hollandske professor i plantesygdomme Gert Kema sagt om den til National Geographic.

Spreder epidemien sig til nabolandene, kan det potentielt lamme hele kontinentet.

- Når TR4 (Panama-syge, red.) rammer Latinamerika, er det game over, har Dan Koeppel, som har forfattet en bog om bananer, tidligere sagt til Vice.

Bliver Cavendish-bananen fuldstændig udryddet, vil det ikke være første gang, at det sker for verdens mest populære banan.

Tidligere er Gros Michel-bananen forsvundet helt som følge af den såkaldte Panamasyge.