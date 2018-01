Bananvodka-smoothie? Her er lægens og de kendtes råd mod tømmermænd

Velkommen til 2018!

Hvilken start på året. Som vanen tro er du sikkert vågnet en smule omtåget, hvor du hverken ved, hvor du er, hvem der er statsminister eller hvilket år, du lever i.

Søvnen kommer så småt ud af øjnene, og minderne om i går begynder at komme tilbage. De moralske tømmermænd danser en aggressiv can-can med de fysiske.

Men frygt ej: TV-lægen Jerk W. Langer har talt. Han ved, hvordan du skal kurere tømmermændene.

- Vand før, under og efter alkoholindtagelse er alle andre hjælpemidler overlegent. Det mest simple, det letteste, og det bedste hjælpemiddel, forklarer han til Ekstra Bladet.

Sulten skriger højst sandsynlig på fast food i form af en pizza fra den lokale, eller en Big Mac fra McDonald's. Men er det overhovedet en god idé at indtage fed mad?

- Et godt måltid kan lindre tømmermænd. Spiser du en burger nogle timer efter at have drukket alkohol, løber der mere blod gennem leveren. Så stiger forbrændingen af alkohol med cirka 30 procent, viser forsøg.

Dagen derpå føler du nok, at djævlen er reinkarneret som alkohol, men tesen om en reperationsbajer er faktisk ikke en myte, fortæller Jerk W. Langer.

- Jeg har selv opfundet bananvodka-hangover-smoothien: Blend to centiliter vodka med en banan, en deciliter skyr eller yoghurt og, såfremt det ikke er for hårdt for maven, en deciliter appelsinjuice for smagen. Jeg har prøvet den, og den virker.

I følge TV-lægen modvirker alkoholen fra en lys drik tømmermændene, mens bananen faktisk indeholder et stof, der er humørfremmende, hvilket gør, at du får lidt mindre ondt af dig selv.

Claes Bang: En filmstjerne i vildrede

En person, der kan se tilbage på et skelsættende år, er Claes Bang.

Manden, som mange kendte for små biroller i danske film og tv-serier, slog for alvor igennem på den internationale scene med hovedrollen i den prisbelønnede film 'The Square'.

Claes Bang i selskab med kollegerne fra 'The Square': Elisabeth Moss og danskeren Christopher Læssø (th.) og instruktør Ruben Östlund. Foto: All Over Press

I december løb han med sejren, da prisen for bedste mandlige hovedrolle i European Film Award skulle uddeles. Som den første dansker nogensinde.

I løbet af 2017 har han haft meget at fejre med store festivaloplevelser og fornemt selskab - og dermed også dage med tømmermænd.

Men den 50-årige odenseaner har ingen smarte husmor-tricks, som bruges, når tømmermændene har meldt sin ankomst.

- Jeg har ingen kur mod tømmermænd. Jeg aner ikke, hvad man skal gøre mod tømmermænd. Tag nogle piller og håb på det bedste. Den næste dag plejer det at være væk, siger han til Ekstra Bladet.

Janni Ree: Salt, salt, salt

Salt og cola er vejen frem, råder Janni Ree. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rigmandshustruen Janni Ree, der medvirker i serien 'Forsidefruer', har to nemme råd til tømmermændramte danskere.

- Jeg spiser salt; chips og burger, og så drikker jeg almindelig cola, for der er både salt og sukker i. Så får jeg det som regel bedre. Hvis jeg er frisk nok, når jeg kommer hjem, tager jeg et glas vand og to hovedpinepiller - og måske en pose chips med i seng.

Det bliver sjældent til de store fysiske udskejelser ovenpå en våd tur i byen, selvom lidt frisk luft kan være lykken.

- Jeg kan slet ikke overskue at træne, men jeg går i bad, så plejer jeg at blive lidt mere frisk. Hvis jeg orker det, kan det også være godt med lidt frisk luft. Og ellers gælder det bare om at have nogen, der kan køre en til McDonald's, slår hun fast.

Stine Kronborg: Et ulækkert måltid

Stine Kronborg omfavner sin søn Leo Columbus

Fitnessguru, realitydeltager og nu mor. Stine Kronborg har haft mange projekter igennem de seneste år. Men det er rollen som mor, der har haft den største påvirkning på hendes liv.

Førhen tog hun til stor fest, når vi gik ind i et nyt år, men eftersom hun er blevet mor, er hun, som hun selv siger, 'evig træt'.

I øjeblikket drikker hun slet ikke alkohol, da hun er på en stram fitness-diæt, men hun har ikke glemt, hvad hun gjorde for at bekæmpe de voldsomme tømmermænd.

- Det var altid vigtigt at få drukket en masse vand eller noget sukkerfri sodavand. Hvis jeg var sammen med venner, så havde jeg som regel også planlagt, at jeg godt måtte spise et ulækkert måltid sammen med dem, fortæller hun.

For som hun selv siger: Noget mad smager bare bedst på tømmermænd.