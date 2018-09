Bandlyst fra tag-selv-restaurant: Så mange tallerkener sushi spiste han

Den tyske triatlon-atlet blev smidt ud af restauranten, fordi han spiste alt for meget

Den store stærke tyske triatlon-atlet Jaroslav Bobrowski har en usædvanlig god appetit. Og han kan sagtens få øje på et godt tilbud, når han ser det. Det beviser en frisk historie fra Landshut i Tyskland, hvor Jaroslav Bobrowski for nylig blev bandlyst fra en sushi-restaurant, fordi han spiste alt for meget.

Da den 30-årige Jaroslav på en aften havde spist 100 tallerkener sushi, fik restaurantens ejer nok, og den store atlet fik at vide, at han ikke længere var ønsket som kunde i restauranten.

Det skriver flere medier heriblandt den lokale avis Passauer Neue Presse, Bild, Newsweek og New York Post

Den populære tag-selv-restaurant har et tilbud, hvor man betaler 19,50 euro svarende til 145 kroner for sushi-buffeten, hvor man kan spise lige så meget, som man ønsker. Men Jaroslavs glubende appetit var simpelthen for stor.

Den 30-årige Jaroslav Bobrowski spiste 100 tallerkener sushi på en enkelt aften. Så blev han smidt ud af restauranten. (Foto: Facebook/privat)

Jaroslav Bobrowski har brug for meget mad og energi, fordi han ofte deltager i de udfordrende Iron Man-konkurrencer. Men hans store appetit om aftenen skyldes også, at han lever ifølge en speciel diæt, hvor han faster i 20 timer af gangen, før han indtager mad. Så han har selvfølgelig været ganske sulten, hver gang han satte sig til bords på sushi-restauranten.

- Da jeg havde spist min mad, ville jeg betale min regning og oven i købet give lidt drikkepenge. Men det ville tjeneren ikke tage imod. Jeg blev bandlyst fra restauranten, fordi jeg spiste for meget. Det blev jeg stærkt forundret over, fortæller Jaroslav, der kun vejer 79 kilo, selv om han næsten spiser som en hest.

Forestil dig at spise 100 af den her slags sushi-tallerkener på en aften. (Foto: Shutterstock)

Restaurant-ejeren Tan Le har overfor den tyske avis Bild forklaret følgende:

- Det er ikke normalt at spise så meget, som han gør. Jeg er næsten død af mæthed, hvis jeg har spist 13 tallerkener sushi. Men han tog altid 5-7 tallerkener af gangen, så der blev et hul på sushi-karusellen. Det fik de andre gæster til at spørge, om vi havde sparet på fisken.

- Jeg er interesseret i at tilfredsstille vores kunder og ikke genere dem. Men for ubegrænset sushi til en pris af 145 kroner, kan vi kun tjene penge på de drikkevarer kunderne drikker sammen med måltidet. Og han drak altid kun en kop te på en hel aften, fortæller Tan Le.

Bobrowski har nu i Tyskland fået øgenavnet 'Sushi-Manden'. Han har forklaret, at han vendte tilbage til restauranten for at sige undskyld. Men i fremtiden vil han dog frekventere en anden buffet-restaurant i nærheden ved navn 'China City'. Jaroslav Bobrowski har dog lært sin lektie og har lovet, at han i fremtiden vil moderere sit indtag af mad.