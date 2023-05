Banebrydende amerikansk sort operasanger er død - 86 år

Den ikoniske sorte operasanger Grace Bumbry er død i en alder af 86 år.

Det fortalte hendes søn mandag nyhedsbureauet APA.

Hun døde søndag på et hospital i den østrigske hovedstad, Wien, efter at have lidt et slagtilfælde tilbage i oktober.

Grace Bumbry er blevet hyldet for have bidraget til at nedbryde racemæssige barrierer i klassisk musik.

Hun blev født i St. Louis i den amerikanske delstat Missouri i 1937, men slog sig ned i først Schweiz og senere Østrig efter sin pension i 1997.

Vejen til toppen i klassisk musik var ikke ligetil for Grace Brumbry, der opvoksede i en tid med dyb raceadskillelse og blev forment optagelse ved det lokale musikkonservatorium.

Senere blev hun dog optaget på Boston University og derefter Northwestern University med legater.

Den tidligere amerikanske førstedame Jackie Kennedy beskrev hende som en af sine yndlingsmusikere.

Grace Bumbry fik sin debut på scenen i rollen Amneris i operaen 'Aida' i Paris i 1960.

Året efter fik hun international opmærksomhed, da hun blev den første afroamerikanske sanger til at optræde på det tyske Bayreuth Festival.

Det er et festival dedikeret til den tyske komponist Richard Wagner, en af de helt store inden for klassisk musik, hvis fortid som tilhænger af hvidt overherredømme og antisemitisme dog har kompliceret hans eftermæle.

Hendes optræden blev mødt med demonstrationer, men komponistens barnebarn, Wieland Wagner, sagde, at bedstefarens musik var til for 'vokal farve, ikke hudmæssig farve'.

I 2009 blev Grace Bumbry overrakt Kennedy Center Honor, en af de største priser inden for amerikansk kunst.

Østrigs udenrigsminister, Andrea Mayer, siger i en udtalelse, at Grace Bumbry var en 'pioner inden for generationer af operasangere'.

- Med sin legendariske debut på Bayreuth i 1960'erne ydede hun et afgørende bidrag til lige rettigheder i operaens verden, siger hun.