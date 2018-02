Banedanmark-bosser nåede ikke deres mål: Fik kæmpe bonusser

Banedanmark har haft store problemer med udrulningen af deres nye signalprogram.

Tre ud af seks direktører nåede ikke deres mål i 2016, hvilket fik udskudt signalprogrammet til 2030. Alligevel fik de, de størst mulige bonusser, skriver DR.

Daværende administrerende direktør, Jesper Hansen, fik i 2016 desuden en fratrædelsesgodtgørelse 609.000 kroner. Han forlod selskabet i forbindelse med udsættelsen af signalprogrammet, hvilket spillede en faktor i hans fyring, vurderer Rigsrevisionen.

Det vidner, ifølge flere transportordførere, om en helt forkert kultur. De betegner det som 'Grotesk, en uskik og et dødssygt system.'

Transportminister, Ole Birk Olesen (LA), skal i samråd om sagen senere i dag.

Direktøren forsvarer sine direktører

Nuværende administrerende direktør, Per Jacobsen, forsvarer bonusserne til sine direktører, selvom de altså ikke havde opfyldt de mål, der reelt skulle til for at få dem.

- Jeg valgte at udbetale fuld performanceløn til hele min direktion, fordi de løftede en ekstraordinær indsats i 2016. 2016 var et særligt år for Banedanmark. Vi var en helt ny direktion som var trådt til for at løse de særlige udfordringer for Banedanmark, og jeg satte dem i spidsen for en stor reorganisering, siger han til DR Nyheder.

Per Jacobsens egen bonus i 2016 lå på 100.000 kroner. Den er tildelt af Transport- Bygnings- og Boligministeriets departementschef. Selvom signalprogrammet først blev udskudt 2-3 år i 2016, og senere til 2030 i 2017, mener Ole Birk Olesen, at den er velfortjent.

- Per Jacobsens resultatløn er baseret på en konkret opfyldelse af den mål- og resultatplan, som ved årets start er indgået mellem Banedanmark og departementet samt på en helhedsvurdering af årets interne og eksterne resultater, siger han i en mail til DR Nyheder.

