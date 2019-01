Banedanmark dropper kinesisk tech-gigant

Kritisk netværksudstyr til den danske jernbane skal alligevel ikke leveres af den omstridte kinesiske virksomhed Huawei.

Ifølge centrale kilder annullerede Banedanmark i fredags en kontrakt med Huaweis største partner i Danmark, NetNordic.

Det skriver Politiken onsdag.

Så sent som i november 2018 havde parterne ellers indgået en seksårig aftale om, at NetNordic og Huawei skulle levere fiberoptisk netværksudstyr til den danske jernbane.

I december meddelte den kinesiske techgigant i et åbent brev til Folketinget, at man kunne stole trygt på dem.

Men forsikringen til trods breder der sig tilsyneladende en frygt for den kinesiske it- og teleproducent i den offentlige sektor.

Banedanmarks officielle forklaring på den pludselige annullering af kontrakten er ifølge Politiken, at der i udbuddet ikke var blevet indskrevet krav om cybersikkerhed.

Søren Boysen, som er direktør for signalsystemer i Banedanmark, skriver i en mail til Politiken, at man på det seneste har fået et stigende fokus på cybersikkerhed.

Derfor har Banedanmark skærpet indsatsen for at sikre sig mod eventuelle trusler i de kontrakter, den statslige styrelse indgår.

- I takt med, at vi måtte finde kontrakter og udbud, som ikke lever op til Banedanmarks krav, vil vi afgøre, om kontrakten eventuelt skal annulleres, eller om et udbud skal gå om.

- Indtil videre er en enkelt kontrakt til en dansk leverandør blevet annulleret, siger Søren Boysen til Politiken.

Af fortrolighedshensyn ønsker han ikke at kommentere den kontrakt, som nu er blevet annulleret.

I december udtalte Andrus Ansip, EU-Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, at Huawei og andre kinesiske techselskaber udgør en sikkerhedsrisiko for EU og EU's virksomheder.

I Danmark spiller Huawei en stor rolle på telemarkedet. Selskabet har de seneste år stået for at drive og udbygge TDC's mobilnetværk. Desuden sælger virksomheden smartphones til de danske forbrugere.