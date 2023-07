Banedanmark varsler togkaos hele sommeren

Har du planer om at rejse med tog i Danmark denne sommer, kan du risikere at skulle sidde i en bus i stedet.

I en pressemeddelelse varsler Banedanmark nemlig, at de skal intensivere arbejdet med at forny og hastighedsopgradere jernbanen på tværs af Sjælland, Fyn og Jylland.

Togtrafikken vil især blive påvirket i uge 30, hvor sporene vil blive totalt spærret flere steder samtidig.

Vil forbedre driften

- Uanset hvordan vi vender og drejer det, så kommer vi ikke udenom, at arbejdet vil påvirke nogle togpassagerers rejse. Det er vi selvfølgelig kede af – ikke mindst, fordi det jo rent faktisk er for passagerernes skyld, at vi fornyer og udvikler jernbanen, siger trafikdirektør Peter Svendsen.

Banedanmark skriver i pressemeddelelsen, at arbejdet vil resultere i færre fejl i spor og sporskifter, hvilket vil betyde en større driftssikkerhed på jernbanen.

Passagerne vil samtidig opleve mindre støj og øget komfort, lyder det.

Gør klar til eltog

Med arbejdet gør de samtidig jernbanen klar til fremtidens eltog.

- Med det kommende nye digitale signalsystem kan fremtidens grønne eltog køre hurtigere, smartere og tættere. Det kræver dog, at jernbanen, der er fundamentet for det hele, er klar til det, og det er dét, som vi er i fuld gang med, siger Peter Svendsen.

DSB vil indsætte togbusser på de strækninger, hvor der i perioder ikke kan køre tog. Peter Svendsen opfordrer til, at man planlægger togrejsen på Rejseplanen.