Banedanmark vil nedlægge 120 stillinger

Banedanmark skal ud at finde millioner for at få økonomien på rette spor. 120 stillinger skal nedlægges, erfarer Ekstra Bladet

Banedanmark skal nedlægge 120 stillinger.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

Det er planlagt, at besparelserne skal offentliggøres onsdag middag, og de kommer på et tidspunkt, hvor Banedanmark står over for massive investeringer. Blandt andet med nye lyssignaler og elektrificering af en stor del af banenettet.

Et ansættelsesstop udgør cirka 30 stillinger, og derudover skal det offentligt ejede selskab altså ud at finde, hvad der svarer 90 stillinger for at nå målet. Det bliver på det administrative og tekniske område.

Konkret har Banedanmark fået nedsat bevillingen af regeringen med 20 millioner kroner i 2021 som følge af finansloven.

Samtidig skal Banedanmark årligt spare mellem ni og ti millioner kroner som følge af omprioriteringsbidraget, der betyder, at en række offentlige institutioner årligt er tvunget til at spare to procent.

Samlet står Banedanmark til et underskud i 2021 på 31,9 millioner kroner.

Og i alt skal skal Banedanmark spare 65 millioner kroner, hvis selskabets økonomi balancerer i 2022, lyder analysen.

I alt har Banedanmark i dag 2550 medarbejdere.

Banedanmark ønsker ikke at kommentere sagen.