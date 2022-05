Bank advarer: Krise er på vej

En økonomisk krise kan være på vej i USA, advarer stor bank. Hvad ville det betyde for Danmark?

En stor, økonomisk krise kan være på vej i USA.

Sådan lyder advarslen fra en af verdens største banker, Deutsche Bank, i en rapport, som bankens kunder modtog i sidste måned.

Det skriver CNN.

'Vi kommer til at få en stor recession', lyder dommen fra bankens økonomer i rapporten, der også konstaterer, at den først vil slutte i midten af 2024.

Men hvad ville det betyde for Danmark, hvis der kom recession i USA?

Svære forhold

Recession betegner en periode med økonomisk nedgang, og en sådan periode vil typisk indebære stigende arbejdsløshed.

Hvis recessionen rammer USA, vil vi også mærke det i Danmark ved blandt andet højere finansieringsomkostninger, fortæller cheføkonom hos Nordea, Helge Pedersen.

Han er dog ikke sikker på, at det bliver en så dyb recession, som Deutsche Bank lægger op til i rapporten.

- Men vi står overfor en periode med svære forhold, det er sikkert, lyder det fra Helge Pedersen.

Det skyldes, at forbrugerne bliver presset på de høje prisstigninger og virksomhederne på de høje omkostninger, forklarer han.

For at bekæmpe den høje inflation kan bankerne lave aggressive renteforhøjelser - og det vil sandsynligvis medføre en recession i USA.

- Og når amerikansk økonomi går ned i tempo, plejer det også at ramme Europa, fortæller cheføkonomen.

- Så vi får stødet fra to sider - både hvad der sker fra omkostningssiden, men også hvad der sker på amerikansk side.

Godt udgangspunkt

Men selvom vi vil mærke det i Danmark, har vi et godt udgangspunkt.

Helge Pedersen fortæller, at både dansk økonomi og det danske arbejdsmarked er bomstærkt og i stand til at modstå det pres, der kommer fra omverden lige nu uden at få en betydelig nedtur.

- Det er klart, at der er folk, der bliver ramt på pengepungen og har mindre at gøre godt med for tiden.

- Men danskerne har set over en bred kam haft en meget stor opsparing, så vi har en vis buffer at tage af, og man skal ikke gå i panik og sige, at nu har vi slet ikke råd til noget, lyder det fra Helge Pedersen.

Cheføkonomen har derfor et råd til danskerne: Vi skal fortsætte med at bruge penge.

- For hvis alle sparer på samme tid, så går det galt for samfundet.