Bank afskaffer dansk pengeseddel

Jyske Bank afskaffer 1000-kroneseddel i kampen mod hvidvask. Om et par måneder vil det derfor være slut med at hæve de store sedler i bankens automater.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Teknikere er således i gang med at omkode bankens pengeautomater, så de ikke kan udbetale den store seddel længere. Processen ventes at tage nogle måneder.

Kasserne i bankens afdelinger er allerede stoppet med at udlevere de store sedler. Pengesedlen kan dog stadig indbetales ved kasserne og i automaterne.

Bliver brugt ved kriminalitet

I september forslog bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, at fjerne sedlen.

- Det er almindelig kendt, at de store sedler, hvad enten det er 500-eurosedlen eller 1000-kronesedlen, i høj grad bliver brugt i forbindelse med kriminalitet, har Ulrik Nødgaard, der er administrerende direktør i Finans Danmark, tidligere fortalt til Ritzau.

Det var både Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten positive overfor.

Det kom i forbindelse med, at et politisk flertal foreslog at fjerne 500-eurosedlen i Danmark efter en advokatundersøgelse af en omfattende sag om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Jyske Bank.