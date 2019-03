Bank får påbud på hvidvaskområdet

Em række påbud til Sparekassen Sjælland-Fyn skal sikre, at banken ikke bliver brugt til hvidvask

Sparekassen Sjælland-Fyn har fået en stribe påbud på hvidvaskområdet.

Blandt andet har banken fået et påbud om at sikre, at den har godt nok kendskab til samtlige af sine kunder.

Det skriver Finanstilsynet i en meddelelse.

Opdateres ...