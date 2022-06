Bank med pengeregn over danske aktionærer

Det er en god forretning af være aktionær i Spar Nord for tiden.

Banken betaler nemlig om få dage 2,5 kroner pr. aktie til gruppen efter et rekordstort regnskab i 2021, skriver Euroinvestor.

Med et resultat på 1, 37 milliarder kroner efter skat for 2021 offentliggjorde Spar Nord i februar det hidtil bedste resultat i bankens 197-årige historie.

Resten nu

Ved offentliggørelsen af regnskabet lød det således, at man vil udbetale et udbytte på fem kroner pr. aktie - eller 45 procent af overskuddet - til aktionærerne.

De første 2,5 kroner pr. aktie blev udbetalt i årets begyndelse.

'Bestyrelsen vurderer nu, at der ikke længere er behov for at tilbageholde det resterende udbytte på 2,50 kr. per aktie vedrørende 2021, hvorfor udbyttet udbetales 17. juni 2022', skriver banken ifølge Euroinvestor.

Ved offentliggørelsen lød det ellers fra banken, at det ikke var helt sikkert, at pengene vil komme ud til aktionærerne.

'Det er hensigten, at de resterende 2,50 kr. pr. aktie udbetales inden udgangen af 1. halvår 2022, såfremt bestyrelsen vurderer, at der ikke opstår et behov for styrkelse af bankens kapitalgrundlag grundet eventuelle virksomhedsopkøb. Samtidig vil bestyrelsen vurdere muligheden for en tilpasning af bankens kapitalgrundlag via et aktietilbagekøb på op til 225 mio. kroner, lød det.

Ubetalingen af udbyttet vil ikke påvirke bankens kapital, da det allerede var indregnet i budgettet.

