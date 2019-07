Bank vil nedlægge 20.000 stillinger

Den tyske storbank Deutsche Bank kan ende med at nedlægge op mod 20.000 stillinger som et led i en omstrukturering, der skal sikre bankens overskud

Det skriver Bloomberg News.

Banken havde i slutningen af det første kvartal 91.500 ansatte, og størstedelen af nedskæringerne forventes at ramme bankens investeringsafdeling, fortæller to kilder med kendskab til sagen til Bloomberg News.

De fortæller desuden, at bankens bestyrelse kan blive ramt af nedskæringerne, hvor flere ledende stillinger kan blive nedlagt.

Omstruktureringen kan ende med at blive den største i flere år, og planerne forventes at blive præsenteret allerede i denne uge. Ifølge Bloomberg News er aftalen dog ikke formelt på plads endnu, og tallet kan derfor nå at ændre sig.

Administrerende direktør Christian Sewing talte til det årlige aktionærmøde i maj måned. Foto: KAI PFAFFENBACH / Ritzau Scanpix

Bankens administrerende direktør Christian Sewing varslede allerede planer om store nedskæringer i maj måned.

Den udtalelse kom lige i hælene på, at man hos Deutsche Bank havde valgt at droppe en fusion med en anden stor bank, Commerzbank, i april.

Christian Sewing overtog pladsen som administrerende direktør for lidt over et år siden, men hans daværende planer om besparelse viste sig ikke at leve op til forventningerne.