Bankekspert: Kollerup mangler forståelse

Det er helt okay, at bankerne pålægger negative renter på privatkunders formuer, mener bankekspert Lars Krull, der synes, erhvervsministeren mangler forståelse for den store sammenhæng

'Grænsen er nået' lød det fra erhvervsminister Simon Kollerup i et Facebook-opslag tirsdag morgen, hvor han kaldte bankerne grådige, efter at Nordea og Danske Bank har sat grænsen for, hvornår du skal betale negative renter, ned til 100.000 kroner.

Men i virkeligheden vidner opslaget om en mangel på forståelse for, hvordan tingene er skruet sammen, mener bankekspert Lars Krull.

- Det undrer mig lidt, at ministeren er så kategorisk. Det demonstrerer jo ikke den store sammenhængsforståelse. Det lugter lidt af valgkamp for mig, siger Lars Krull til Ekstra Bladet.

Renten for at låne penge er i øjeblikket historisk lav til fordel for alle, der har lånt penge til huskøb eller på anden vis har etableret gæld. Og hvis bankerne ikke opkræver negative renter for indestående penge, så vil omkostningerne gå ud over dem, der har gæld, mener Lars Krull.

- Vi nyder jo, at der er en lav rente nu. Men så betaler vi for at have noget stående. Hvis man fjerner de nye regler, vil prisen ramme dem, der låner penge. Så er der jo kun dem til at betale. Så i virkeligheden er det det rigtige sted at opkræve pengene. Jeg synes, det er rigtigt at påføre gebyrer og renter, der hvor det hører til, siger han.

Fokusér på konkurrencen

I stedet for at forsøge at styre bankerne, bør erhvervsministeren i stedet fokusere på, at der er fair konkurrence.

- Han skal sørge for, at der er konkurrence, og at der ikke er en samordnet praksis. Bankerne må ikke rotte sig sammen - og selvom der ikke er en aftale, så må alle ikke gøre det samme. Vi ser tegn på, at banker gør det samme og til samme sats. Det skal passe til bankens konkurrenceposition, siger Lars Krull.

Eksempelvis nævner eksperten, at der er nogle banker, der egentlig har en god balance mellem ind- og udlån og dermed tjener penge. Alligevel kræver også disse banker denne sats, der efterhånden er blevet standard.

- Det gør de alene, fordi de kan. Vi har nok ikke helt effektiv konkurrence. Bankerne må ikke bare opkræve en betaling, fordi de kan, siger Lars Krull.

Simon Kollerup kan ikke styre bankerne

Når erhvervsministeren skriver, at han har indkaldt bankernes forening, Finans Danmark, til et møde, hvor han forventer svar på, 'hvordan vi kan stoppe den her spiral', så forsøger han i virkeligheden at styre bankerne, og det hverken kan eller skal han, forklarer Lars Krull.

- Simon Kollerup har ikke nogen mulighed for at sige, hvad bankerne må tage penge for eller ikke må tage penge for. Men han kan gøre det besværligt for bankerne, lyder det.

Her refererer Lars Krull til den beslutning, skatteminister Morten Bødskov tog for nogle år siden, efter de første banker begyndte at indføre negative renter. Her blev det besluttet, at danskerne godt kan få rentefradrag af de penge, de betaler i negative renter. Det er ikke normal praksis, da man normalt kun får rentefradrag på de renter, du betaler af gæld - ikke af penge, du har stående på din konto.

- I takt med at de skruer de negative renter op, så stikker vi jo vores hånd ned i statskassen for at bemægtige os de negative renter. Så han kan gøre det svært for bankerne ved for eksempel at (få skatteministeren til at, red.) fjerne retten til fradrag for indestående midler. Så får bankerne kunderne imod sig. Både privat- og erhvervskunder vil være utilfredse. Men kunderne skal også forstå, at det er det mest retfærdige sted at opkræve de penge, siger Lars Krull om betalingen af de negative renter for indestående penge.