Banker advarer: Økonomisk krise på vej

2022 har indtil videre været én lang økonomisk nedtur med styrtdykkende aktier, stigende forbrugerpriser og et usikkert marked.

Nu advarer flere banker om, at en økonomisk recession er det mest sandsynlige scenario, skriver Finans.

Recession betegner en periode med økonomisk nedgang, og en sådan periode vil typisk indebære stigende arbejdsløshed.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Priserne stiger, og der er global varemangel - her er årsagerne og konsekvenserne

Krise på vej

Før årsskiftet var det de europæiske og amerikanske centralbankers synspunkt, at inflationen hurtigt ville forsvinde af sig selv, og at det ikke var nødvendigt at hæve renterne for at bekæmpe det.

Men så kom krigen i Ukraine, og som den første storbank advarede Deutsche Bank allerede i april om en stor økonomisk krise på vej til USA.

'Vi kommer til at få en stor recession', lød dommen fra bankens økonomer i rapporten, der også konstaterer, at den først vil slutte i midten af 2024.

Af 49 adspurgte økonomer fra amerikanske National Bureau of Economic Research mener næsten 70 procent, at en recession er det mest sandsynlige scenario for 2023, ifølge Financial Times.

Historisk sortsyn

De danske ser forbrugere ser historisk sort på den økonomiske situation og fremtid.

Det viser tal fra Danmarks Statistiks indeks for forbrugertilliden, der i juni er faldet til det laveste niveau nogensinde.

Også erhvervstilliden i hele eurozonen er faldet mærkbart.

Ifølge mediet har Danske Bank en recession i Europa og USA som hovedscenario.

Investeringsbankerne Goldman Sachs og Citigroup vurderer sandsynligheden for, at der vil komme en amerikansk recession i løbet af 12 måneder, til henholdsvis 30 og 50 procent.

Kan mærkes i Danmark

Hvis recessionen rammer USA, vil vi også mærke det i Danmark ved blandt andet højere finansieringsomkostninger, har cheføkonom hos Nordea Helge Pedersen tidligere sagt i et interview med Ekstra Bladet.

- Når amerikansk økonomi går ned i tempo, plejer det også at ramme Europa.

Selvom nedturen kan mærkes i Danmark, mener cheføkonomen dog, at danskerne har et godt udgangspunkt til undgå at få en betydelig nedtur.

- Men danskerne har set over en bred kam haft en meget stor opsparing, så vi har en vis buffer at tage af, og man skal ikke gå i panik og sige, at nu har vi slet ikke råd til noget, lyder det fra Helge Pedersen, der også opfordrer danskerne til at at fortsætte med at bruge penge.

- For hvis alle sparer på samme tid, så går det galt for samfundet.