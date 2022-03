Banker: Farvel til Putin-papirer

До свидания, Putin - Farvel, Putin.

Flere banker følger nu i kølvandet på den række af pengetanke, der mandag tog et opgør med russiske værdipapirer.

Således melder Jyske Bank, Spar Nord Bank og Nykredit, at der er vinket farvel til en lang række russiske værdipapirer.

- I går tog vi en beslutning om at ekskludere alle russiske og hviderussiske værdipapirer, siger Flemming Larsen, kundedirektør i Jyske Banks Jyske Capital.

- Det betyder, at vi ikke køber op, og vi sælger, så hurtigt vi kan.

Han fortæller, at det generelt er svært at komme af med russiske værdipapirer, fordi der lige nu er usikkerhed omkring reglerne for handel og afvikling.

- Vi solgte ud i sidste uge, og vi solgte også i går. Men vi oplevede, at det giver nogle udfordringer, siger han.

Alvor

Også Spar Nord Bank melder, at der bliver lukket ned:

'Vi ser med stor alvor og bekymring på den russiske invasion af Ukraine. Af samme årsag har vi valgt at lukke for al handel med russiske aktiver i vores digitale selvbetjeningsløsninger, ligesom det ikke indgår i hverken vores portefølje- eller pensionspleje. Derfor er det ikke længere muligt at handle med russiske aktiver gennem Spar Nord,' skriver Neel E. Rosenberg, pressechef.

Gennem presseafdelingen lyder det fra Ralf Magnussen, direktør for Asset management i Nykredit:

'Vi har løbende implementeret EU-sanktionerne mod Rusland, så der ikke investeres i nye udstedelser af værdipapirer fra de sanktionerede selskaber. Senest har vi også valgt at sælge alle gamle udstedelser af sanktionerede selskaber i både USA og Europa, hvilket er gennemført fredag og i dag. For en måned siden valgte vi også at ekskludere og sælge vores russiske statsobligationer.'

Tirsdag er Danske Bank også kommet på banen med en melding fra Carsten Egeriis, adm. direktør:

'Det er besluttet at ekskludere russiske statsobligationer og russiske statsejede virksomheder fra investeringsporteføljer og -produkter. Implementeringen vil ske i det tempo og omfang, det er muligt i forhold til vores forpligtelser, og blandt andet ske under hensyntagen til kontraktlige forpligtelser og mandater, godkendelse i investeringsfonde etc. og andre formelle godkendelser samt vores mulighed for at foretage handler på markedet.'

Samtidig skriver Nordeas danske presseafdeling:

'Nordea Asset Management har besluttet at ekskludere alle russiske investeringer – herunder russiske statsobligationer, aktier og obligationer. Nordea Asset Management har i nogen tid arbejdet på at nedbringe vores eksponering mod Rusland og vil i overensstemmelse med den nye beslutning om at eksludere russiske investeringer fortsætte med at reducere eksponeringen yderligere i det omfang, det er muligt.'