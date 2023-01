Banker ramt af cyberangreb

En lang række banker har lørdag været ramt af et cyberangreb

Blot fire dage efter et stort nedbrud hos en lang række danske banker er den gal igen.

Igen skyldes det et nedbrud hos Bankdata, der faciliterer bankernes IT-systemer - herunder Sydbank og Jyske Bank.

Det skriver BT, og Jens Refsgaard, der er presseansvarlig hos Bankdata bekræfter det over for Ekstra Bladet.

- Vi registrerede nedbruddet klokken 12, hvor vores hjemmesider gik ned. Der er tale om et overbelastningsangreb (DDoS-angreb, red.), siger han til Ekstra Bladet.

Udover hjemmesiderne har mobil og netbank også været udsat for et nedbrud, hvilket har betydet at bankkunder ikke har kunnet tilgå deres bank.

- Det er ikke til at sige, om de to ting er knyttet til hinanden, siger Jens Refsgaard, der for nuværende ikke har mere information om angrebet.

Nationalbankens hjemmeside er i øjeblikket nede, ligesom den også var tidligere på ugen.

Ole Mikkelsen, der er presserådgiver i Nationalbanken, siger til Ekstra Bladet, at man ikke er bekendt med et nyt angreb.