Bankernes gebyrplan: Slagter dankortet og lader dig betale

Jyske Bank er ikke alene om at prioritere de dyre kreditkort over dankortet - og det koster samfundet dyrt

Det er blot det seneste af flere slag mod dankortet, at Jyske Bank nu lægger Visadankortet i graven.

Bankerne har nemlig i flere år markedsført de markant dyrere debet-og kreditkort aggressivt til deres kunder, hvilket har kostet dankortet markedsandele.

Og nye mobile løsninger som Apple Pay og Google Pay udelukker helt brug af dankortet.

- Vi kan ikke se, at det er i andre end bankens interesse, at kunderne nu skal til at jonglere med to kort, når de står ved kassen, siger seniorøkonom Troels Holmberg fra Forbrugerrådet Tænk om beslutningen i Jyske Bank.

- Problemet er også, at der i dag findes butikker, der ikke tager mod dankort.

Og steder, hvor du ikke kan betale med Visa. Så hvis du vil være sikker på ikke at blive afvist ved kassen, er det Visadankortet, du skal sætte i terminalen.

Varer bliver dyrere

Når banken skiller de to kort fra hinanden, mister kunderne den billigste betalingsmulighed, der findes.

Normalt vælger betalingsterminalen ellers selv dankort-delen, når man betaler.

Men fremover skal kunderne i Jyske Bank hver gang huske at tage det rigtige kort frem. Og det er nok de færreste, der tænker over det, da gebyret i dag betales af butikkerne og dermed er totalt skjult for kunderne.

- Forbrugerne vil nok være tilbøjelige til at bruge de dyre kort lidt oftere, fordi der kan følge nogle andre fordele med dem, frygter Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør for De Samvirkende Købmand.

- Det betyder, at butikkerne ender med en større regning, som skal betales. Og som i sidste ende ender hos forbrugerne i form af dyrere varer.

Dårligt for samfundet

Betalingsrådet under Nationalbanken lavede sidste efterår en omfattende analyse, der afslørede, at dankortet koster blot halvdelen og ofte mindre at bruge, end hvis kunderne vælger et debet-eller kreditkort.

Forklaringen er, at mens gebyret for dankortet er et fast lille beløb, så koster det en procentdel af beløbet at bruge andre kort. Det er med andre ord en rigtig dårlig forretning for samfundet.

- Dankortet er uomtvisteligt billigere, siger Henrik Hyltoft, der er markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Købmænd: Regningen ender på dine varer Hos brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd følger man tæt med i udviklingen på markedet for betalingskort. Og selvom dankortet fortsat er det største betalingsmiddel i butikkerne, så mister kortet markedsandele til de markant dyrere kreditkort. - I stedet går de kort frem, som koster detailhandelen flere penge, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen. Skjulte gebyrer

Forklaringen er både, at flere forbrugere har fået andre kort end dankort til rådighed, men også at det er helt usynligt for kunderne, hvad det koster at bruge dem. - Når butikkerne ikke længere kan overføre omkostningen direkte til kunden, så bliver det jo uklart for forbrugerne, hvad det faktisk koster at bruge et kort. - Forbrugerne kan derfor være tilbøjelige til at bruge de dyre kort oftere, fordi der måske følger nogle andre fordele med kortet. Men det betyder også, at butikkerne ender med en større regning, som jo skal betales. I sidste ende lander den hos forbrugerne i form af dyrere varer. Mange penge på spil

De Samvirkende Købmænd håber derfor, at den aktuelle debat om de dyre betalingskort kan være med til sikre dankortets fremtid. Og gerne i form af en god aftale mellem bankerne, Nets og detailbranchen. - Der er mange penge på spil her, hvor vi gerne vil bevare en betalingsløsning, der både er sikker, udbredt og billig. - Derfor er det også vigtigt, at bankerne bliver ved med at tilbyde dankortet aktivt og ikke bare lader det dø ved ingenting at gøre. Vis mere Luk

Løber fra aftale

Hos Forbrugerrådet Tænk opfordrer man nu bankerne til at leve op til de aftaler, de allerede har lavet.

- Jeg synes, det er svært at få øje på viljen til at udvikle dankortet, siger seniorøkonom Troels Holmberg.

- Det var ellers en forudsætning for, at bankerne fik lov til at sende regningen for betalingskortsystemet videre til butikkerne, at de aktivt markedsfører dankortet og sikrer, at det ikke sakker bagud i forhold til de internationale kort.

- Men det er netop det modsatte, der ser ud til at ske lige nu.

Brug for ens regler

Opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk er da også, at politikerne nu holder fast og meget gerne ændrer reglerne, så dankortets fremtid sikres.

- Man skal fjerne den økonomiske gevinst, der er ved at fremme dyre kort på bekostning af billige, mener seniorøkonom Troels Holmberg.

- Man bør også overveje, om betalinger med Visa og Mastercard fortsat skal være mere lempeligt reguleret end betalinger med dankort.

Når bankerne ikke lever op til betingelserne, er det værd for politikerne at overveje, om ikke det er tid til, at vi får ens regler for alle kort.

