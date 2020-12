Banket ned: Sådan har kommunerne knækket kurven

Vi så det i foråret, og nu er vi her igen. Restriktionerne virker, og smitten er blevet banket ned i hele Danmark.

Det konkluderer SSI onsdag, og Ekstra Bladets gennemgang af de 15 største kommuner, der blev underlagt restriktioner enten 8. december eller 11. december, viser tydeligt, hvordan positivprocenten er banket ned i de fleste kommuner, mens den har stabiliseret sig i andre.

Ekstra Bladet har beregnet positivprocenten i de 15 kommuner fra 1. december frem til 20. december, hvor SSI's data er frigivet frem til. Der er udelukkende tale om de klassiske PCR-test. Lyntest er ikke omfattet.

De 15 kommuner har til sammen omkring 2,5 millioner indbyggere, og står dermed for knap halvdelen af Danmarks befolkning.

Markant i København

Mest markant er det i København og på Frederiksberg, hvor positivprocenten i dagene fra 7-8. december og ti dage frem lå på over fire procent. Den er de seneste par dage blevet banket ned langt under tre.

I de fleste af de øvrige kommuner på listen ses der, hvordan der er oplevet en stigning i positivprocenten i løbet af december, mens det så er faldet eller stabiliseret de sidste par dage.

Den tendens bakkes op af Henrik Ullum, der er direktør fra Statens Serum Institut.

- Siden 16. december har smittetal og positivprocent i både pcr- og antigentest vist, at restriktioner virker, skriver han på Twitter.

- Fra 12. december begyndte kurven at stabilisere sig, og fra 16. december har vi set et rigtigt knæk, siger Henrik Ullum til TV2, ligesom han forudser, at det kun vil blive bedre, som dagene skrider frem, da restriktionerne for alvor vil have virkning.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mette F: Det virker

Også statsminister Mette Frederiksen (S) var tirsdag også ude at sige, at det går den rigtige vej, og at restriktionerne virker.

- Men vi er der ikke endnu. Vi går en hård tid i møde. Indlægstallene stiger stadig. Og vores sundhedspersonale oplever et stort pres.

Hun sendte derfor en kraftig appel til danskerne om at blive ved.

- Det er nu, vi skal holde fast! Det ved jeg, vi kan, lyder det fra statsministeren.

