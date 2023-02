Bankgigant frygter den totale katastrofe

USA kan gå i betalingsstandsning, hvis ikke man snart når til enighed om at hæve gældsloftet snarest muligt, advarer Bank of America

USA kan have kurs mod finansiel dommedag.

En vedvarende strid om at hæve gældsloftet kan nemlig føre til dyb krise i USA. Kan man ikke snart nå til enighed i Kongressen, vil det få vidtrækkende konsekvenser.

Sådan lyder advarslen fra landets næststørste bank.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Netop en hævelse af gældsloftet er et evigt problem, når det skal vedtages i USA. Her bliver det vedtaget i 2021.

Har passeret deadline

Lige nu skal der nemlig spares og rykkes milliarder af dollars rundt i systemet for at holde USA's offentlige budgetter kørende, da man passerede det nuværende gældsloft 19. januar.

Nu advarer administrerende direktør i Bank of America, Brian Moynihan, over for CNN om, at USA snart kan gå statsbankerot:

Annonce:

- Vi er nødt til at forberede os på det. Ikke kun i vores land, men også i andre lande rundt om i verden. Vi håber på, at det ikke sker, men håb er ikke en strategi, derfor må vi forberede os på det.

Den nyudvalgte formand for Kongressen, republikaneren Kevin McCarthy, krydser disse dage klinger med præsident Joe Biden. Foto: Alex Wong/Ritzau Scanpix

Tårnhøj gæld

Præsident Joe Biden og republikaneren Kevin McCarthy, som er nyvalgt formand for Repræsentanternes Hus i den amerikanske kongres, indledte sidste uge drøftelser om en hævelse af gældsloftet for, hvor meget den amerikanske stat må sætte sig i gæld.

Den demokratiske præsident, Joe Biden, og Det Republikanske Parti, som nu kontrollerer Repræsentanternes Hus i Kongressen, er fastlåst i en uenighed om, hvorvidt det amerikanske gældsloft kan hæves til over 31.400 milliarder dollar.

Republikanerne truer med at blokere for en hævelsen af gældsloftet, hvis ikke Demokraterne først går med til at skære ned på det nationale budget.

Det Hvide Hus kalder det for afpresning, men det står klart, at den offentlige sektor i landet vil holde op med at fungere, hvis der ikke opnås enighed om gældsloftet.

Annonce:

En forøgelse af gældsloftet er som oftest rutine og rent historisk ender striden altid med, at Kongressen går med til at optage flere lån. Dette er sket omkring 80 gange siden 1960'erne ifølge det amerikanske finansministerium.

Joe Biden ventes at tale om netop gældsloftet i sin årlige tale til nationen 'State of the Union' tirsdag.