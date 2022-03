Banko-chok: - Mange foreninger vil lukke

Nimmer nutten, lange tasker eller to tykke damer: Snart kan det være helt slut med at kalde på de rigtige tal i landets bankoforeninger

Alt tyder på, at Gamle Ole snart er fortid.

Politikerne har nemlig i den grad 'rystet posen', og det kommer denne gang ingen bankospillere til gode.

Et flertal på Christiansborg er blevet enige om nye rammer for bankospil, og det får hårde konsekvenser for landets bankeforetninger. For hårde endda.

Med den nye aftale ændres vilkårene for landets bankoforeninger markant, skriver brancheforeningen Horesta i en pressemeddelelse.

'Helt urealistisk'

De nye regler betyder, at bankoforeninger er forpligtede til én af to muligheder. Den ene mulighed er at udlodde 35 procent af salgssummen til godgørende formål. Den anden lyder på at betale 41 procent af bruttoindtægten i afgift til staten. Men ingen af delene kan lade sig gøre, siger formanden for Bankoforeningerne i Danmark, BFID, Thomas Winefeld, der kalder det 'helt urealistisk'.

- Vi er oprigtigt bekymrede for, om foreningsdrevne bankospil snart er fortid. De foreslåede rammer er så langt fra vores virkelighed og betyder, at mange foreninger vil lukke. Frivillige vil ikke drive foreningerne, bare for at overskuddet går i statskassen frem for til fodboldklubben, siger Thomas Winefeld. Han uddyber:

- Vi har i flere år kæmpet for at få moderniseret reglerne på banko-området, der i dag er drevet af foreninger, der bortlodder overskuddet til godgørende formål som lokale idrætsklubber eller almennyttige formål. Med de nye regler bliver mange foreninger tvunget til at skulle betale en tårnhøj afgift til staten, der frem for idrætsklubber vil blive modtagerne af bankforeningernes overskud, siger han.

Hænger ikke sammen

Bankoforeningerne har typisk en tilbagebetalingsprocent på 75-80 procent. Hertil kommer omkostninger i form af husleje og drift af foreningen. Derfor vil de høje afgifter ikke kun gå ud over idrætsklubber. Det vil ramme bankoforeningerne så hårdt, at landets bankospillere kommer til at kigge langt efter 'Smør 40'.

- Vi bortlodder af vores overskud i dag, og det er rigtig mange idrætsforeninger og almennyttige foreninger dybt afhængige af. Men hvis vi skal uddele 35 procent af salget af banko-plader til almennyttige formål, så hænger det simpelthen ikke sammen. Vi vil skulle sætte priserne så langt op, at vores medlemmer ikke har råd til at gå til banko, hvis vi fratages muligheden for at tilbagebetale indsatserne i gevinster, siger Thomas Winefeld.

I dag er reglerne sådan, at der betales 17,5 procent i afgift af kontantgevinster over 200 kroner og af varegevinster over 750 kroner.

Det er endnu uklart, hvornår de nye regler skal træde i kraft, og hvad de præcise betingelser bliver. Lige nu afventes en endelig bekendtgørelse, der forventes fremsat senere på året.